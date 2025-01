Telescópio russo construiu o mapa mais detalhado do céu estrelado

O telescópio espelho de raios X ART-XC, criado por cientistas russos, construiu o mapa mais detalhado do universo em raios X duros. Alexander Lutovinov, Vice-Diretor do Instituto de Pesquisa Espacial da Academia Russa de Ciências, Diretor Científico do Telescópio ART-XC, Membro Correspondente da Academia Russa de Ciências, fala sobre a essência do projeto, que recebeu um prêmio do Governo da Federação Russa.

Hoje, a antiga ciência da astronomia está renascendo. Vários tipos de telescópios apareceram em seu arsenal, que varreram o espaço por toda parte, observaram a infância do Universo, descobriram novas galáxias, muitos buracos negros, estrelas de nêutrons e outros objetos espaciais exóticos. Que novidades o seu telescópio acrescenta a esta imagem do universo?

Alexandre Lutovinov: Em suma, o objetivo que pretendíamos era construir o mapa do universo em raios X mais detalhado que a tecnologia moderna é capaz. Desde o início da década de 1970, vários países lançaram vários instrumentos em órbita, melhorando continuamente a tecnologia e fornecendo mapas cada vez mais sofisticados e detalhados do céu em raios X. Mas os cientistas, como dizem, nunca são suficientes; querem olhar ainda mais longe, ver o invisível.

Por que os cientistas decidiram que ainda restavam “pontos em branco”? Parece que os raios X estão iluminando completamente o universo? Por exemplo, veja como nascem as galáxias. Onde é mais profundo?

Alexandre Lutovinov: O fato é que os raios X são diferentes. No início da década de 1990, um mapa do Universo foi obtido usando o telescópio alemão ROSAT, que operava na faixa de energia “suave” (0,3-2,4 keV). Mas existem muitos objetos no espaço que podem estar rodeados por uma camada bastante espessa de poeira ou gás. Eles absorvem raios X “suaves”, o que significa que muitos objetos ficam escondidos atrás dessa cortina e não os vemos. Mas para raios X de maior energia, ‘duros’ (4-30 keV), nos quais o telescópio ART-XC opera, tal cortina não é um obstáculo.

E coisas invisíveis aparecem no mapa do universo, ele é reabastecido com novos objetos?

Alexandre Lutovinov: Absolutamente certo. No início dos anos 2000, surgiram observatórios trabalhando em raios X “duros”, como o Integral e o Swift. Ao longo de vinte anos, construíram mapas bastante detalhados de todo o céu e registaram cerca de 1.200 objetos, uma parte significativa dos quais se revelou serem novas fontes de raios-X. Esta é uma conquista muito séria, mas como acontece com qualquer tecnologia, além de vantagens claras, por exemplo, um amplo campo de visão, também existem desvantagens: sensibilidade não muito alta e resolução angular insuficiente. Isto reduziu as capacidades de busca, estabeleceu um certo limite além do qual estes telescópios não podem penetrar e, portanto, alguns cantos do universo permanecem invisíveis.

Este telescópio descobriu mais de 1.500 objetos no espaço em apenas dois anos! Mais do que os observatórios internacionais Integral e Swift em décadas

Compreendendo as razões dessas desvantagens, um funcionário do nosso instituto, Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas, Mikhail Nikolaevich Pavlinsky, propôs um design fundamentalmente diferente do telescópio. Ele foi o ideólogo e líder do projeto. Infelizmente, ele faleceu há alguns anos, mas conseguiu ver os primeiros resultados inovadores do telescópio ART-XC, que mais tarde recebeu seu nome.

O telescópio instalado no observatório Spektr-RG descobriu mais de 1.500 objetos espaciais em apenas dois anos! Há décadas a mais do que os já mencionados ‘Integral’ e ‘Swift’.

O que tornou possível tal avanço?

Alexandre Lutovinov: Em primeiro lugar, funciona segundo um princípio diferente: é um telescópio com espelhos de raios X, a chamada incidência rasante. Este design proporciona sensibilidade e resolução angular muito maiores em comparação com outros telescópios. Portanto, ele pode ver o que os outros não conseguem ver. Detectores semicondutores altamente sensíveis baseados em telureto de cádmio, desenvolvidos pela IKI RAS sob a liderança de Vasily Levin, um dos vencedores do prêmio, são usados ​​como elementos de gravação. Tais detectores foram fabricados pela primeira vez em nosso país.

Alexander Lutovinov: Os telescópios espaciais são considerados um dos instrumentos científicos mais complexos. Foto: Serviço de Imprensa IKI

Outro ponto importante para toda tecnologia astronômica é o campo de visão dos instrumentos. O ART-XC é, portanto, o único telescópio espelhado de raios X do mundo da faixa ‘hard’, que tem uma visão muitas vezes maior do que outros. É obtido, entre outras coisas, pela configuração original dos espelhos. Esta combinação de alta sensibilidade e amplo campo de visão torna possível visualizar grandes áreas, bem como todo o céu, com detalhes anteriormente inacessíveis. Todos os outros telescópios reflexivos de raios X têm um campo de visão estreito e só podem observar certas áreas.

E nosso terceiro ativo é a plataforma Navigator, onde estão instalados os instrumentos do observatório. Este design exclusivo foi desenvolvido e criado no JSC NPO Lavochkin.

Plataforma? O que há de tão único nisso?

Alexandre Lutovinov: A plataforma desempenha um papel não menos importante no sucesso do nosso projeto do que o próprio telescópio. Aqui é necessário explicar como funcionam todos os observatórios espaciais. Eles realizam observações no chamado modo de estabilização triaxial. Você escolheu uma área ou objeto de estudo, apontou o telescópio para ela, estabilizou-a e começou a observar. Então vá para o site. Quando você tem que estudar grandes partes do céu, você faz observações, simplesmente, “em saltos”. E para ter uma visão geral, você precisa conectar esses fragmentos. E é aqui que começam os sérios problemas de processamento de dados. Distorções podem ser introduzidas no quadro geral e ele acaba sendo heterogêneo.

E a plataforma Navigator pode não apenas olhar para o ponto desejado, mas também mapear todo o céu, girando continuamente em torno de seu eixo, e também trabalhar em modo de varredura para grandes áreas do céu. Você não precisa colar fotos individuais ou montar um quebra-cabeça; você obtém imediatamente uma iluminação quase uniforme em todo o campo, permitindo, por exemplo, estudar detalhadamente a morfologia de objetos estendidos ou registrar alguns muito bem. fontes fracas.

Demorou 9 anos para criar o telescópio ART-XC. Este período provavelmente se deve ao fato de ter ocorrido durante um período de problemas com a ciência e a indústria?

Alexandre Lutovinov: Claro que houve dificuldades e atrasos, planejamos tornar isso mais rápido. Mas, na realidade, 9 anos não é tanto tempo para um telescópio. Por exemplo, o Observatório James Webb foi fundado por americanos e europeus durante cerca de vinte anos. Em geral, os instrumentos astronômicos destinados ao trabalho no espaço são considerados entre os instrumentos mais complexos; exigências muito altas são impostas a ele durante a criação; é necessário rever algumas soluções mais de uma vez e encontrar novas.

Várias organizações russas participaram no nosso trabalho. O papel mais importante, além do NPO Lavochkina JSC, foi desempenhado pelo Centro Nuclear Federal Russo em Sarov, cujos funcionários também se tornaram vencedores de prêmios. Lá eles não apenas dominaram a tecnologia extremamente complexa da óptica metálica de raios X, que não existia em nosso país, criaram sistemas de espelhos de raios X, mas também montaram o próprio telescópio a partir de muitos elementos separados – caixas, espelhos, detectores, sensores e muito mais. Este trabalho, por um lado, exigiu extrema precisão – afinal, foi necessário “alinhar” os sistemas de espelhos com os detectores para garantir uma focagem precisa, e depois ajustar todos os módulos do telescópio (são 7) para que eles “olhar” para um ponto no céu. Por outro lado, toda a estrutura deve ter alta rigidez e confiabilidade, para que durante a partida, sob enorme sobrecarga, algo não caia, empene, etc. este trabalho de forma excelente. feito.

Este instrumento único construiu assim o mapa mais detalhado do universo até à data e “viu” centenas de objetos até então desconhecidos. O que você mais enfatizaria?

Alexandre Lutovinov: Muitas fontes são verdadeiramente únicas. Por exemplo, descobrimos recentemente um objeto novo e muito raro: um pulsar de milissegundos de acreção. Esta estrela de nêutrons é muito pequena (uma bola com cerca de 12 km de tamanho) e ao mesmo tempo muito pesada, pesando uma massa solar e meia. Mas o mais surpreendente é o que faz por segundo – é difícil imaginar – 448 rotações!

Outro objeto interessante é um microquasar descoberto na nossa Via Láctea. A princípio saiu um sinal fraco, que nosso telescópio conseguiu detectar, e então, inesperadamente, tornou-se mil vezes mais forte! E então quase todos os observatórios espaciais e terrestres voltaram sua atenção para ele. Isto permitiu determinar que se tratava de um ‘buraco negro’. Além disso, agora continua a brilhar, tanto na faixa do rádio quanto nos raios infravermelhos, visíveis e até mesmo nos raios gama. Tudo isso sugere que em nossa Galáxia existe um objeto muito incomum que simplesmente ninguém viu antes.

Ou outro exemplo, completamente inesperado. Em outubro de 2022, ocorreu no céu a explosão de raios gama mais brilhante da história. Foi tão poderoso que instrumentos especiais concebidos para detectar e observar tais eventos simplesmente “sufocaram” pela quantidade de informação. Conseguimos registrar esse acontecimento através da proteção lateral, o que fez com que ele chegasse até nós enfraquecido. Isto, juntamente com os dados de outro instrumento russo, o Cone-Wind, tornou possível medir pela primeira vez a sua “energia”. É enorme; em seu pico, é mais de 20 (!!!) ordens de magnitude mais brilhante que o Sol.

Qual é o objetivo deste telescópio único?

Alexandre Lutovinov: Ele atualmente continua mapeando o céu inteiro. De acordo com o plano, serão necessárias oito avaliações desse tipo, o que nos permitirá multiplicar o número de objetos cadastrados e abrir muitos novos. Por volta do início de 2026, o observatório começará a examinar objetos individuais ou as partes mais interessantes do céu. Uma conferência tradicional sobre astrofísica de altas energias será realizada no IKI RAS; virão muitos colegas de observatórios, institutos astronômicos e universidades do país, com os quais discutiremos as tarefas e o programa de observação para o futuro.

Existem planos para o desenvolvimento da astronomia de raios X na Rússia?

Alexandre Lutovinov: Continuamos a desenvolver tecnologias e desenvolver novas ferramentas. Agora estamos nos concentrando em um novo projeto, no qual não apenas estudaremos estrelas de nêutrons e “buracos negros”, mas também resolveremos problemas muito práticos no desenvolvimento de elementos do sistema de navegação de raios X de espaçonaves. Há também planos para estabelecer um grande observatório de nova geração, incluindo telescópios de raios X e raios gama.