Teme-se que vários trabalhadores estejam presos em uma mina inundada em Assam, e operações de resgate estão em andamento

Num desenvolvimento sombrio no distrito de Dima Hasao, em Assam, vários trabalhadores estão presos dentro de uma mina de carvão depois que a água jorrou na pedreira de 90 metros de profundidade. A mina ilegal está localizada em Umrangso, uma remota cidade industrial perto da fronteira de Meghalaya, e a extensão da tragédia permanece incerta.

A água encheu cerca de 30 metros da mina, disseram as fontes, acrescentando que prejudicou gravemente os esforços de resgate.

Enquanto isso, equipes especializadas da Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF) e da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) estão a caminho para auxiliar na operação de resgate.

O ministro-chefe Himanta Biswa Sarma afirmou que o estado procurou a ajuda do exército para reforçar os esforços de resgate em curso.

“Solicitamos assistência do Exército na operação de resgate em andamento. A Força Estadual de Resposta a Desastres (SDRF) e a Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) também estão a caminho do local do incidente para ajudar nos esforços”, disse.

Num incidente semelhante em dezembro de 2018, 15 trabalhadores ficaram presos numa mina de carvão ilegal em East Jaintia Hills, em Meghalaya, depois de a água de um rio próximo ter desaguado nela.

A Marinha Indiana, o Exército Indiano, a Força Aérea e a NDRF estiveram envolvidos no local até que a operação de resgate foi cancelada. Cinco mineiros ficaram presos em uma mina de carvão ilegal que foi inundada após uma explosão de dinamite no distrito de East Jaintia Hills, em Meghalaya, em outro incidente em 2021.

Notavelmente, o Tribunal Verde Nacional impôs na sexta-feira uma multa de Rs 100 milhões ao governo de Meghalaya por não ter restringido a mineração ilegal de carvão no estado em 2019.