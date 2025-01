‘Temos um casamento feliz’: Tribunal de Maharashtra absolve homem acusado de sequestrar e agredir sexualmente uma adolescente. Saiba por que

Um tribunal no distrito de Thane, em Maharashtra, absolveu um homem de 31 anos acusado de sequestrar e agredir sexualmente uma adolescente, depois que ela disse que agora eles estão casados ​​e que ela não tem queixas contra ele.

No seu despacho de 1 de Janeiro, cuja cópia foi disponibilizada no sábado, o juiz especial DS Deshmukh considerou que a acusação não tinha provado as acusações contra o acusado.