Tempestade de gelo e nevoeiro tóxico: Alemanha sob a influência de Frost e Smog

O vento do norte, com o Ártico gelado, já cobriu a Alemanha. A frente fria, escapando do abraço dos ciclones acima da Europa Oriental, caminha com confiança na Europa Central, gradualmente caindo sob o domínio de um poderoso anticiclone.

Longe da costa marítima, na manhã de sexta -feira, ele se sente leve e, em alguns lugares, um gel forte e nas áreas montanhosas, as colunas do termômetro congelam em marcas perigosamente baixas.

Extravagância de neve

Com o início da noite, a imagem se torna ainda mais séria: na noite de sábado, a temperatura pode cair para –2 … –7 ° C e nas regiões do sul nevadas, especialmente no céu claro, os termômetros podem até mostre -10 ° C e inferior. No nordeste do país, a queda de neve de curto prazo não é excluída. De manhã, ao norte, leste e centro do país, os flocos de neve leve estão começando a virar, e os contrafortes e os próprios Alpes estão se preparando para atender a 1 a 5 centímetros de neve fresca e, em alguns lugares, até 10 centímetros. Nas áreas sem neve, eles alertam contra o gelo causado por umidade gelada e GoarFrost.

Quando o inverno se torna um inimigo da saúde

Apesar do conto de fadas de inverno, não há ar fresco suficiente. Nos últimos dias, o nível de poeira fina (PM2.5) saltou bruscamente e, no início da semana, quase todo o país estava sob um aviso vermelho. Agora, no sudoeste, o nível de poluição diminuiu para 15 a 20 microgramas por metro cúbico, de acordo com a UMWeltbandesamam. No entanto, o inverno é tradicionalmente tempo em que o ar é preenchido com substâncias nocivas devido ao aquecimento ativo e ao escape de carro.

Este ano, as inversões frequentes são agravadas pela situação – um fenômeno meteorológico, no qual o ar quente cobre o frio, como um cobertor, impedindo a mistura da atmosfera. A Alemanha está sob o domínio de um anticiclone estável há várias semanas, o que, como observa o centro hidrometeorológico, leva à estagnação das massas de ar. Em tais condições, as partículas nocivas são como travadas em uma armadilha na superfície da terra, e sua concentração continua a crescer.

Paradoxo ecológico

Como os especialistas indicam, longos períodos de estagnação do ar transformam os dias de inverno em pressão arterial ambiental real. O conto de fadas de gelo se transforma em um véu tóxico: neve brilhante e estradas congeladas escondem o perigo que aguarda todos os que saem. Apenas ciclones poderosos que trazem vento e chuva são capazes de dissipar e reduzir a concentração de substâncias nocivas.

