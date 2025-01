Tempestade de inverno atinge voos terrestres no Texas e ameaça rede

(Bloomberg) — Os voos já estão suspensos quando uma tempestade de inverno atinge o Texas e o sul dos Estados Unidos, trazendo neve e gelo que podem cobrir linhas de energia e causar apagões.

Até às 14h45 em Nova York, 631 voos de e para o Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth foram cancelados para quinta-feira, de acordo com a FlightAware. Os cancelamentos também podem afetar o principal centro aéreo dos EUA, Atlanta, onde neve e chuva congelante são esperadas na sexta-feira.

Pelo menos 23 milhões de pessoas, do Texas ao sul dos Apalaches, estão sob vigilância de tempestade de inverno, disse Peter Mullinax, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo dos EUA. Observações, alertas e avisos climáticos de inverno agora se estendem do Novo México ao leste de Kentucky.

“Será uma viagem muito arriscada”, disse Mullinax. “Qualquer viagem aérea ou rodoviária envolve o potencial de alguns impactos.”

A tempestade, que pode trazer de 5 a 10 centímetros de neve junto com gelo ao norte do Texas, também levantou o espectro de problemas para as redes elétricas da região. É possível atingir até 15 centímetros de neve no centro do Arkansas e em partes do Tennessee, Alabama e Geórgia.

Embora as temperaturas não desçam aos níveis extremamente baixos observados durante a tempestade de Fevereiro de 2021, que matou mais de 200 pessoas e deixou milhões de pessoas no escuro durante dias, o último surto de frio levanta preocupações sobre a estabilidade da frágil rede eléctrica do estado.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas, a operadora da rede do estado, alertou sobre possíveis condições de escassez de energia de 8 a 10 de janeiro devido à tempestade. A PJM Interconnection, que supervisiona a rede que serve mais de 65 milhões de pessoas de Washington, D.C. a Chicago, está a pedir aos operadores de transmissão e de centrais eléctricas que considerem adiar qualquer manutenção durante esse período e reforçar o fornecimento de combustível para os geradores.

