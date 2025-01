Tempestade de neve nos EUA, algumas cidades cobertas de branco: imagens de drone

22 de janeiro de 2025

Uma tempestade de neve varreu o sul dos Estados Unidos Estados Unidos Algumas cidades estão a ser cobertas a níveis nunca antes vistos por milhões de residentes. Imagens de drones mostraram nevascas em Galveston, uma cidade costeira do Texas nos arredores de Houston, cobrindo as praias, ruas e o histórico Pleasure Pier de branco. A umidade do Golfo do México, combinada com um sistema de baixa pressão e ar frio, causou a queda de quantidades significativas de neve em algumas áreas, e o escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Lake Charles, Louisiana, emitiu seu primeiro alerta de nevasca na terça-feira. O escritório da NWS Mobile postou no X um vídeo de duas pessoas brigando de bolas de neve em Orange Beach, Alabama, a poucos passos do Golfo do México.