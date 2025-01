Tempestade mortal de inverno paralisa os EUA: de Dallas a Atlanta em alerta, pesadelo de viagem do Kansas à Virgínia

Uma grande tempestade de inverno está prestes a impactar o centro e o leste dos Estados Unidos, trazendo neve, gelo e chuva congelante para regiões que se estendem do Texas às Carolinas, com potenciais perturbações se espalhando para o Nordeste. Os meteorologistas do AccuWeather emitiram avisos sobre condições perigosas, especialmente em áreas não acostumadas a fortes nevascas.

Queda de neve no sul e ameaças de tempestades de gelo A tempestade está prevista para se intensificar no Texas de terça à noite até quinta-feira, com neve e gelo afetando cidades como Dallas, Nashville e Atlanta. A meteorologista da AccuWeather, Emma Belsher, previu que Dallas poderia ver entre 7 e 15 centímetros de neve, superando a média anual da cidade de 1,6 centímetros em apenas algumas horas. “Se 15 centímetros de neve caíssem em Dallas, ela estaria entre as cinco maiores nevascas já registradas”, disse Dan DePodwin, diretor sênior de operações de previsão da AccuWeather.

As condições geladas podem causar cortes generalizados de energia no nordeste do Texas, no norte da Louisiana e no sul do Arkansas. Os motoristas ao longo das principais rodovias, como I-20 e I-40, são aconselhados a se preparar para condições perigosas, e grandes fechamentos de estradas são esperados de sexta a sábado.

Queda de neve significativa em Dallas Dallas pode sofrer nevascas recordes, com previsões de 7 a 15 centímetros para quinta e sexta-feira. Se 15 centímetros de neve se acumularem, ela estaria entre as cinco maiores nevascas já registradas na cidade. Esta tempestade pode superar a notável tempestade de neve de fevereiro de 2010, que despejou 12,5 polegadas. Quantidades ainda menores de neve e gelo, combinadas com temperaturas congelantes, podem criar condições perigosas.

Expandindo o impacto em todo o Oriente À medida que a tempestade se move para o leste, Nashville e partes do Tennessee provavelmente sofrerão fortes nevascas e as condições das estradas se deteriorarão rapidamente. Em Atlanta, há previsão de neve ao norte da cidade, enquanto uma mistura de gelo está prevista no centro. As áreas ao longo do corredor I-85, de Atlanta à Carolina do Norte, correm alto risco de interrupções nas viagens.

O meteorologista da AccuWeather, Jacob Hinson, alertou que a configuração de Atlanta reflete a de Dallas, com o centro da cidade mais propenso a receber acúmulo de gelo do que neve.

Potencial de virada Nordeste O meteorologista sênior de longo alcance da AccuWeather, Paul Pastelok, descreveu vários cenários conforme a tempestade se aproxima da costa atlântica neste fim de semana. A tempestade pode se mover para o leste com impacto mínimo no Nordeste ou se intensificar, trazendo fortes neve e gelo para cidades como Washington, D.C., Filadélfia e Boston.

“Se a tempestade se intensificar ao longo da costa, problemas significativos de viagem e cortes de energia poderão persistir durante dias”, alertou Pastelok.

Frio ártico prolongado Espera-se que o ar do Ártico que acompanha a tempestade escoe para o sul, com congelamentos prejudiciais que poderão atingir a costa central do Golfo e o panhandle da Flórida. Prevê-se que as temperaturas no centro e leste dos EUA permaneçam de 12 a 25°F abaixo da média até 12 de janeiro, de acordo com o meteorologista da AccuWeather, Alex Duffus.

“Essa onda de frio prolongada pode resultar em temperaturas de 30 a 40°F abaixo da média em algumas regiões”, disse Duffus, acrescentando que o estresse no uso de energia pode aumentar à medida que as condições de congelamento persistem.

Rescaldo da tempestade anterior Esta tempestade segue um sistema mortal de inverno que cobriu as planícies e o meio-oeste no fim de semana, despejando até 18 polegadas de neve no Kansas e cortando energia para mais de 200.000 clientes do Missouri à Virgínia até terça-feira.

