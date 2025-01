Tempestade política: embaixador alemão revela planos de Trump

A mídia alemã e a elite política discutem há vários meses as possíveis consequências da chegada de Donald Trump ao poder. No centro destas discussões está um documento confidencial datado de 14 de janeiro e assinado pelo embaixador alemão nos Estados Unidos, Andreas Michaelis.

Numa nota analítica, cujo conteúdo foi revisto pela Reuters, o diplomata prevê mudanças profundas no sistema político americano e qualifica o que está a acontecer de “destruição máxima”. Segundo o embaixador, a ênfase está no fortalecimento do poder presidencial através de mecanismos de controlo tradicionais.

Novas fronteiras do poder

O relatório confidencial afirma que a agenda de Trump visa “maximizar a concentração de poder nas mãos do presidente às custas do Congresso e dos estados federais”. De acordo com Michaelis, as principais instituições que garantem a separação de poderes poderão ser significativamente enfraquecidas: a legislação, a aplicação da lei e os meios de comunicação correm o risco de perder a sua independência face à pressão política directa.

Ao mesmo tempo, as grandes empresas tecnológicas, conhecidas como Big Tech, irão provavelmente encontrar-se no papel de “co-líderes”, abrindo a porta à manipulação da opinião pública. O embaixador destaca a interação especial entre Donald Trump e o bilionário Elon Musk (dono da plataforma X, antigo Twitter): eles já estão tomando medidas contra meios de comunicação críticos e oponentes públicos.

Segundo os cientistas políticos, essa cooperação entre o poder político e as empresas poderia criar uma “nova forma de dupla influência” na vida pública americana.

O papel do Supremo Tribunal Federal: esperança ou ilusão?

Na sua análise, Andreas Michaelis sublinha: apesar da expansão dos poderes presidenciais, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos continua a ser um elemento dissuasor. Os juízes, incluindo os nomeados pelos republicanos, poderão opor-se às medidas mais radicais da nova administração. Conforme observado, em conflitos anteriores, o Supremo Tribunal tomou frequentemente decisões inesperadas que limitaram as ações do presidente.

Mesmo os observadores políticos alemães mais pessimistas reconhecem que os juízes podem impedir as iniciativas mais radicais de Trump e que a própria existência de um Supremo Tribunal funcionará como um factor estabilizador. Contudo, a questão permanece: Quão activa será a resistência legal face à pressão sem precedentes da Casa Branca?

Instrumentos de coerção

Uma das principais alavancas para implementar a “transformação radical” é, segundo Michaelis, o controle do Departamento de Justiça e do FBI. Se estas estruturas forem completamente leais à nova administração, então as ideias sobre deportações em massa, perseguição de indivíduos ou grupos indesejáveis, e mesmo imunidade legal para o próprio presidente, deixarão de parecer uma fantasia.

Além disso, em caso de conflito com os Länder, que tradicionalmente têm amplos poderes independentes, a emergência de regulamentos de emergência não pode ser excluída. Também é possível uma utilização alargada da Guarda Nacional como instrumento de policiamento. Tais medidas poderiam alterar radicalmente o equilíbrio de poder entre o centro federal e os estados.

Apesar da análise alarmante do embaixador, os comentários oficiais vindos de Berlim parecem mais reservados. Um representante do Itamaraty lembrou que a Alemanha, por princípio, não divulga documentos internos e documentos analíticos de suas embaixadas. Ao mesmo tempo, o ministério sublinha que os Estados Unidos são um dos parceiros mais importantes da Alemanha. O resultado das eleições, qualquer que seja, é considerado no contexto da cooperação estratégica. “O povo americano elegeu democraticamente Donald Trump. É claro que trabalharemos em estreita colaboração com a sua administração – no interesse da Alemanha e da Europa”, afirmou Berlim num comunicado.

Entretanto, muitos especialistas, citando a prática dos últimos anos, acreditam que a Casa Branca espera um período de reformas activas e medidas inesperadas que possam reformatar radicalmente a política interna e externa da América. Ninguém, incluindo os parceiros europeus, pode agora prever quais serão exactamente estes passos.

