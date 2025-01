Templo Shiv ‘fechado há mais de 100 anos’ reaberto em Varanasi

Um templo de Shiva em Varanasi foi reaberto na segunda-feira. O Templo Siddheshwar Mahadev, fechado há vários séculos, está localizado em uma localidade predominantemente muçulmana. O templo foi reaberto com a ajuda de autoridades policiais e administrativas.

O templo foi reaberto na sequência de um pedido feito no mês passado pelo Sanatan Rakshak Dal, que reivindicou a propriedade do local e pediu permissão para a sua reabertura e rituais religiosos.

As fechaduras do templo foram abertas com um cortador de gás. Três lingams de Shiva danificados foram encontrados no interior, junto com grandes quantidades de detritos e solo. A restauração do templo está planejada após a conclusão do mês hindu de Carmas.

De acordo com o vice-comissário de polícia de Kashi, Gaurav Banswal, o templo estava fechado há mais de 100 anos. Ele disse que os destroços estavam sendo cuidadosamente removidos para preservar quaisquer artefatos que pudessem ser encontrados. Medidas de segurança, incluindo pessoal policial, PAC, vigilância por drones e monitoramento nos telhados, foram implementadas para manter a ordem durante a reabertura do templo.

O magistrado distrital adicional Alok Verma disse que não houve oposição à reabertura e que os residentes da área cooperaram. A limpeza do templo, auxiliada pela corporação municipal, revelou mais de meio metro de terra acumulada. Verma acrescentou que uma decisão sobre os rituais de adoração será tomada em breve.

Ajay Sharma, presidente estadual de Sanatan Rakshak Dal, disse que os esforços dos residentes de Kashi levaram à reabertura do templo. Ele mencionou que os três lingams de Shiva danificados seriam submetidos a uma cerimônia de reinstalação após Carmas acabamentos, seguindo procedimentos tradicionais.

