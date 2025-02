Em 2 de fevereiro, o jornal britânico The Times informou que o primeiro -ministro britânico Cyrus Starmer foi forçado a deixar seu eil -mail pessoal depois que os hackers o invadiram. Isso ficou conhecido de Livros Entre, eles foram escritos por Times e Sunday Times Patrick Maguire e Gabriel Border. Ela fala sobre a história do Partido Trabalhista sob a liderança de Starmer.

O livro relata que, em 2022, o chefe do escritório de Starmer Jill Katbertson, sem explicação, convidou funcionários sob nenhuma circunstância para não responder ao trabalho do trabalho por seu correio pessoal. Antes disso, o Centro Nacional de Equidade Cibernética no Reino Unido alertou o trabalho dos possíveis hackers do líder do partido e o possível vazamento de informações confidenciais – embora nunca tenha sido publicado.

Depois disso, Starkmer mudou o eil e acrescentou à autenticação de sua conta de dois fatores, que não estava em sua antiga agência postal.

Como Notas O Guardian, na mesma época em que o posto de Starmer estava comprometido, Richard Dirlav, que liderou o MI-6 de 1999 a 2004, vazou para a rede. Segundo o Google, o Coldriver Group também era conhecido como Star Blizzard, Callisto Group ou Seaborgium. As autoridades do Reino Unido consideram isso relacionado ao FSB.

Cyrus Starmer está dirigindo o Partido Trabalhista de 2020. Em julho de 2024. O partido venceu os conservadores nas eleições parlamentares, e Starkmer se tornou a estréia do Reino Unido.

Recentemente, a política geralmente critica Elona Masculino. Particularmente, um empresário acusou Starmer de conduzir o serviço do promotor real, negligenciou as queixas das crianças e seus pais que sofrem de violência sensualizada. De acordo com o Financial Times, Musk pretende trocar os Oldmers do jejum.