Tenho gosto de designer para bolsas: esse estilo mais acessível me impressionou

Londres, Estocolmo, Paris: a última bolsa que me chamou a atenção também interessou fashionistas de algumas das cidades mais estilosas do mundo. Com design discreto, toque conhecedor e aparência extremamente elegante, a bolsa Le Cambon da Manu Atelier sempre esteve destinada a ser um sucesso instantâneo.

Não é surpresa que a marca que nos trouxe a Bolsa do Dia seja capaz de encantar até este editor exigente. Para mim, a bolsa é o primeiro item que vejo em um look, minha obsessão pelo acessório vem desde a infância e fica cada vez mais forte a cada vez que uma marca como a Manu Atelier lança uma nova herança em formação.

Para 2025, nós, compradores, exigimos mais das nossas peças, sendo as melhores aquelas que aliam um look particularmente chique e uma utilidade prática nos nossos guarda-roupas. O Cambon faz as duas coisas com facilidade.

A bolsa exala minimalismo, com apenas um aceno sutil ao seu homônimo em uma assinatura em relevo e visual com cinto. Sem estilo extravagante, é a construção e a silhueta que fazem desta tote uma mala imediatamente reconhecível pelos conhecedores e apreciada por todos.

Trazendo apelo diário, Le Cambon tem um formato clássico de bolsa, não importa o tamanho que você escolher. Os cantos dobrados mantêm o formato e a estrutura elegantes da bolsa, mas podem ser desfeitos para obter mais espaço ou um formato mais descontraído, se desejado. São os detalhes cuidadosos do espaço extra que mostram a abordagem cuidadosa que a marca adota nos designs de suas bolsas.

O Cambon vem em uma variedade de tamanhos, do menor 25 ao maior 40. Para referência, o 25 pode acomodar um telefone, enquanto o 40 pode acomodar um laptop de 16 polegadas. Dentro de cada faixa de tamanho, você encontrará uma mistura de tons e texturas, do clássico preto ao delicioso cereja profundo, da camurça suavizada às composições de couro liso. Esta não é apenas uma bolsa que apresenta proezas de design óbvias, mas a marca foi atenciosa o suficiente com variações de formato e tecido para que haja uma para todos.

Continue navegando para comprar a bolsa Manu Atelier Le Cambon.

Compre a bolsa Manu Atelier Le Cambon

Atelier Manu Le Cambon 35 camurça marrom profundo A camurça marrom é a preferida das fashionistas.

Atelier Manu Le Cambon 40 Merlot Suave A recente adição do Merlot torna a escolha da tonalidade ainda mais difícil.

Atelier Manu Le Cambon 20 Bronzeado Suave Se uma mini bolsa crossbody estiver na sua lista de desejos, escolha esta.

Atelier Manu Le Cambon 25 Castanho Profundo A forma leste-oeste é ainda mais evidente aqui.

Atelier Manu O Cambão 40 Preto O tamanho maior, 40, oferece espaço suficiente para um laptop de 16 polegadas e seus itens essenciais do dia a dia.

Atelier Manu Biscoito Le Cambon 20 Há algo nesse tom de biscoito que parece tão premium.

Atelier Manu Camurça Preta Cambon 35 Procurando uma nova bolsa de trabalho? Este poderia ser o único.

Atelier Manu Le Cambon 20 Cru Suave Os detalhes dourados combinam muito bem com o tom branco fresco.

Atelier Manu Le Cambon 35 Merlot Suave Isto não vai durar muito.

Atelier Manu O Cambão 25 Preto Seja qual for o ano, você adotará esta bolsa.

Atelier Manu Le Cambon 35 camurça verde tabaco Eu nunca tinha considerado o apelo de um verde suave até agora.

Atelier Manu Le Cambon 35 Baunilha É difícil acreditar que esta não seja uma compra de designer.

Atelier Manu O Cambon 35 Preto Suave Uma bolsa que vai fazer sucesso no seu guarda-roupa.