Tenho mais de 100 biquínis: estes são os 10 que uso sempre (e por quê)

Deixe-me começar dizendo o seguinte: ter mais de 100 biquínis é excessivo, eu sei disso. Algumas pessoas colecionam bolsas ou tênis vintage – eu coleciono biquínis. Tudo começou quando me mudei para Los Angeles, há 12 anos, e passei quase todo o meu tempo livre nos fins de semana à beira da piscina ou em algum lugar ao sol. Também fui recentemente contratado como editor de moda aqui na Who What Wear e acidentalmente me tornei nosso especialista em cobertura de trajes de banho. O que significa que ganhei muitos trajes de banho ao longo dos anos (não me interpretem mal, estou muito grato por isso) E Sinto muita alegria em poder presentear meus amigos com aquilo que não combina comigo). Parece bobagem, mas é realmente uma paixão minha testar novos estilos de biquínis e apoiar marcas emergentes de moda praia.

Dito isso, minha gaveta de banheiro rapidamente se transformou em uma seção inteira do meu armário, veja abaixo algumas fotos da minha coleção e como as organizo (por enquanto).

Quando cobri minha primeira crítica massiva de biquínis, foi há cerca de seis anos. Você pode dar uma olhada aqui (observe que ele foi atualizado com produtos semelhantes disponíveis). Avançando até hoje, estou de volta à WWW e compartilhando minha análise atualizada de biquínis.

Desta vez estou me concentrando em meus passeios ou mortes, os estilos que uso regularmente todo verão e sempre recomendo aos meus amigos. Reconheço que, apesar das minhas infinitas opções, existem cerca de 10 biquínis que procuro sempre.

Para mim, tudo se resume à perfeição do maiô: ajuste ajustável, materiais de qualidade e linhas de bronzeado mínimas. Abaixo detalho meus 10 biquínis favoritos, aqueles que uso tanto que tenho em diversas cores e estampas.

1. Veja

Comecei forte com um biquíni da marca sustentável Skatie, de Los Angeles, que já usei tantas vezes que não consigo contar. Disclaimer: A fundadora, Skatie, é uma das minhas melhores amigas, mas essa escolha não é tendenciosa (eu prometo), ela sabe o quanto sou particular com os estilos que gosto. E o ela está lá em cima E Calças Harli são de longe meus estilos favoritos de usar. Ambas as peças são totalmente ajustáveis ​​para que você encontre o ajuste perfeito ao seu corpo. O top triangular e as alças finas proporcionam um bronzeado bonito e mínimo, o que é importante para mim. Eu particularmente prefiro os dois estilos de tecido enrugado porque eles destacam meu peito e bunda, dando-me uma aparência geral lisonjeira. Sempre me sinto confortável e confiante ao usar essa dupla. Acho que tenho em quatro cores diferentes neste momento. O Ella Crinkle Fabric Top está esgotado, mas o estilo ainda está disponível em uma variedade de estampas diferentes.

Compre meus biquínis See:

2. Trajes de banho Arche

O que mais adoro nesta marca é a sensação macia e luxuosa do material no meu corpo. Vale a pena o preço, também adoro o quão minimalistas são as suas silhuetas. Eles têm 10 opções de top e 11 de bottom, eu pessoalmente adoro o bralette tanga e a tanga brasileira. Este é o estilo mais revelador, mas oferecem uma gama de opções de cobertura para que você encontre um corte com o qual se sinta confortável. Eu também possuo esses estilos em um punhado de cores diferentes.

Compre meu biquíni de banho Ark:

Arca Bralette de fio marrom

Arca Brasileiros de corda marrom

3. Adeus

Tenho certeza que você já viu essa marca em todo o Instagram, então deixe-me convencê-lo ainda mais a fechar a venda. Como você pode ver, geralmente opto por tops triangulares (e se algo só estiver disponível em frente única, compro e amarro os cordões de forma improvisada no ombro) para manter meu bronzeado consistente. Adoro exibir meus biquínis Bydee em ocasiões especiais porque a maioria das opções traz lindos detalhes de miçangas e estampas ousadas e brilhantes. Muitos de seus maiôs também têm berloques no centro da parte de cima e nas pontas dos cordões que são tão fofos, mas retirei alguns acessórios que ficam pendurados em certos laços nas costas (só porque não são). não é super confortável quando me deito). Esta é a minha única nota para esta marca, o material também me surpreendeu, é super macio e muito bem forrado.

Compre meu biquíni Bydee:

Tchau Barcelona em Frutas

Tchau Antecedentes de Mykonos a Frutta

4. Rainha Olga

Essas lindas meias pretas estão na minha rotação favorita há anos. Eles se encaixam perfeitamente e minha parte favorita é como você pode usá-los tão altos ou baixos quanto quiser. A mesma observação para a parte de trás: você pode revelar tanto ou pouco de sua bunda, dependendo de quão alto ou baixo você deseja que ela fique em seu corpo. Não me lembro que estilo de blusa combinei originalmente com a parte de baixo, mas se você está procurando uma parte de baixo de biquíni preta sólida como elástico, eu recomendo fortemente.

Compre minha parte de baixo do biquíni Reina Olga:

Rainha Olga Parte inferior do biquíni Gina

5. Natação de verão

Sabe quem mais ama essa marca? Celebridades como Kendall Jenner e Bella Hadid. O que mais me chama a atenção no Sommer Swim é o brilho sutil do material que utilizam. A maioria de seus biquínis vem em lindas cores profundas e com acabamento brilhante fazem com que os ternos pareçam muito ricos. Os detalhes dourados também são um detalhe icônico em suas partes superiores e inferiores.

Compre meu biquíni Sommer Swim:

Natação de verão Top de biquíni com bralette Juliet Petunia

Natação de verão Cueca de biquíni fio dental Niam Petunia

6. Nadando em Blackbough

Para esse traje, quero falar sobre o estofamento. Normalmente eu removo imediatamente as almofadas da parte superior (se elas vierem com elas), mas quando experimentei esse estilo as almofadas foram cortadas para se ajustarem perfeitamente ao topo do triângulo (na maioria das vezes o preenchimento e o tamanho do material não combinam , você sabe o que eu faço). Estou falando) e pela primeira vez o preenchimento não me incomodou, na verdade fez o biquíni parecer 10 vezes melhor. Outra coisa do material é que ele é super saltitante e retém água, o que gosto principalmente quando está muito quente (mantém fresco).

Compre meu biquíni Blackbough Swim:

Nadando em Blackbough Top triangular com babados Emma

Nadando em Blackbough Emma Ruffle Inferior Atrevido

7. Roupa de banho Aexae

Eu costumo usar esse top preto simples e básico com meu Meias Reina Olga como um conjunto mix-and-match. O top amarra nas costas e tem alças ajustáveis, o que é obrigatório para mim já que tenho busto menor. Tenho esse top há mais de quatro anos (e uso muito) e posso garantir que a qualidade definitivamente ajudou: sem bolinhas ou material esticado e solto.

Compre meu top de maiô Aexae:

AEXAE Top de biquíni preto com babados

8. Oséias

Sempre que saio de férias levo sempre um dos meus biquínis Oséree. Para mim, eles são absolutamente feitos para ocasiões especiais, como uma escapadela rápida na praia ou férias na Europa. Eles são conhecidos por seus ternos com materiais cintilantes que adoro, mas também têm uma linha de biquínis inspirados em lingerie com lindas rendas e detalhes em pérolas da moda.

Descubra minhas escolhas de Oséree abaixo:

Oséias Microkini de cor clara

9. Triângulo

Você não pode errar com Triangl, descobri que o ajuste é sempre consistente e a maioria dos estilos vem com capas combinando que são ótimas para levar nas férias. Eles também enviam seus trajes de banho nessas lindas bolsas expansíveis com zíper que uso repetidamente quando viajo. Este biquíni às riscas com mini-saia a condizer é um dos meus conjuntos preferidos para usar quando vou passar um dia ao sol.

Compre meu biquíni Triângulo:

10. Natação básica

A marca já diz tudo, esses são todos os seus biquínis básicos (e não de um jeito ruim). Meu estilo preferido é esse por causa da bainha que surge no meio do top triangular. Por alguma razão, acho que faz meu peito parecer um pouco maior e esse detalhe simples é tão lisonjeiro. Preferia que as alças fossem ajustáveis, mas fora isso, este continua a ser um dos meus biquínis preferidos. Além disso, a cor nude funciona e é bem feita porque é bem forrada com um material perfeitamente grosso para não ficar transparente. Quanto à parte de baixo, adoro o corte alto na frente e as alças finas que você pode usar tão altas ou baixas como preferir. Quando deito de bruços ao sol, faço as costas um pouco menores, dobrando-as por baixo para combinar com a linha bronzeada da minha outra parte de baixo do biquíni.

Compre meu biquíni Basic Swim:

Natação básica No topo do primeiro