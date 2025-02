Tenho medo de óleos faciais gordurosos, mas esta fórmula francesa é * o beijo do chefe *

Olá, meu nome é Jamie Schneider, e tenho medo de óleos faciais pesados. Sim, eu sei logicamente que os óleos face podem ser adequados para todos os tipos de pele, incluindo acne e petróleo, apesar da crença popular – mas há algo sobre uma situação de um rosto suave e brilhante que me dá a impressão de estar prestes a germinar um dúzia de novas erupções em cinco segundos. Eu culpo o marketing “sem petróleo” dos últimos anos.

Faço o meu melhor para deixar minha apreensão de lado em nome do teste de novos lançamentos de beleza (qualquer coisa para você, caro leitor!), Mas eu mentiria se dissesse que a categoria de produto ainda não me dá um tempo. Isto é, até que eu tente um óleo facial tão assustador Perfeito para que eu pudesse superar o medo para o bem. Abaixo, descubra o óleo facial francês que eu uso (voluntariamente!) Por mais de dois meses.

Neurhaé Harmony Oil é um óleo seco, que é amplamente o que o torna tão bom para a pele sensível e sujeita a acne como a minha. Você provavelmente pensa: Hum, todos os óleos estão tecnicamente molhados? Você é tecnicamente Ok, mas alguns são mais rapidamente absorventes do que outros. Os óleos que afundam na pele são rapidamente conhecidos como óleos secos; Os óleos úmidos, por outro lado, levam mais tempo para absorver, e é por isso que eles geralmente deixam resíduos gordurosos.

Não me interpretem mal; Os óleos úmidos têm seu objetivo. Ou seja, eles são perfeitos para usar nas rotinas de Gua Sha, que exigem toneladas de escorregamento para evitar atirar na pele ou na pele super seca que pode se beneficiar de um filme persistente de umidade. Dito isto, geralmente prefiro óleos secos para uma aplicação noturna, e essa solução neuráé se acabou sendo uma das melhores.

É tão leve, de fato, que a marca recomenda aplicá -la Antes Sua água à base de água Soro harmônico– Uma solução de travesseiros que deixa a pele inflável e brilhante. (Este é um dos meus favoritos absolutos para a vermelhidão nixagem.) O petróleo pretende preparar o solo para a sua rotina de cuidados com a pele, oferecendo uma tela confortável e até pronta para absorver ingredientes ativos subsequentes poderosos e poderosos. Isso não torna minha pele gordurosa, mas tem um acabamento leve, graças à mistura de iluminação de óleo de prado, óleo de moringa, óleo de mamona e óleo de camélia. Minha pele não parece “oleosa”, mas rosa e fresca. (Sim, há uma grande diferença.)

Eu também tive a oportunidade de usá -lo durante um tratamento facial profissional, que era glorioso.

Deixe -me ser claro: só porque o Óleo de harmonia Absorve rapidamente não significa que não é hidratante. Na verdade, é um dos óleos mais nutritivos que eu tentei, um feito real, dado o vórtice polar que conhecemos em Nova York neste inverno. (Este dia de congelamento, nove graus, não era uma piada!) Com as plantas baseadas em plantas, alfa-bisabolol (pele conhecida) e todos esses óleos botânicos acima mencionados, é praticamente superalimentada com umidade. Tudo o que preciso é de duas a três gotas para todo o meu rosto; Aplico -os na palma da mão, esfrego as mãos para aquecer a solução e depois pressiono o produto nas bochechas e na testa (minhas áreas mais secas) até que ele absorva.

Eu acompanho essa rotina todas as noites há dois meses, embora você nunca tenha conhecido isso olhando a foto da luxuosa garrafa de vidro estampado abaixo; Embora caro, este petróleo me durará de eras. Ah, e minha pele? Ele nunca parece mais brilhante no meio do inverno.

Se você está familiarizado com a marca suportada pela neurociência, sabe que cada produto neuráé é alimentado por seu sofisticado Tecnologia Na3, Uma classe ativa e de perfume demonstrou estimular a conexão do cérebro da pele, resultando em um efeito relaxante – emocional e fisicamente. Devo acreditar que essa bruxaria apoiada pela ciência é o que ajudou a devolver meu medo de óleos faciais completamente de cabeça para baixo, porque não tenho mais uma luta legítima ou uma resposta em voo ao aplicar o produto. Na verdade, estou realmente ansioso por minhas poucas gotas de ouro líquido todas as noites. Poderia ser uma terapia de exibição, ou é a fórmula francesa de alta tecnologia que BOM? Meu dinheiro está no último.

