Tensões em Bengaluru enquanto migrante de Bihar corta úberes de três vacas, BJP grita ‘terror jihadista’

Um migrante de Bihar foi preso na cidade de Karnataka, em Bengaluru, por atacar quatro vacas e cortar os úberes de três delas na manhã de domingo, na área de Vinayaka Nagar. O incidente gerou tensões na cidade, com o Partido Bharatiya Janata (BJP) e as organizações Hindutva chamando-o de um ato de “terror jihadista”.

O trabalhador migrante, identificado como Syed Nasru, chegou a Bengaluru há poucos dias e trabalhava numa oficina de costura de sacos de plástico e de pano. Syed Nasru, que não tem antecedentes criminais, teria atacado as vacas na madrugada de domingo em estado de embriaguez.

Um policial disse: “Durante a investigação, descobriu-se que uma pessoa chamada Sheikh Nasru, do distrito de Champaran, em Bihar, cometeu este ato após estar bêbado. Ele trabalha como auxiliar em uma oficina de costura de sacolas plásticas e de tecido a 50 metros do local do incidente. “Nenhuma outra pessoa foi encontrada envolvida.”