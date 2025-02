Term & Spa Italia no Villaggio Thermalia por Federme

Termo Di Saturnia, de Montel – Terme Milano, denominado Di Chianciiano e Monticello Spa: a excelência de bem – estar no bit 2025

Terme & Spa Italia, um grupo líder no panorama do bem -estar térmico nacional, também está participando do Bit Milano 2025 este ano, a mais importante feira internacional de turismo da Itália. As empresas do termo Grupo de Destino Natural de Saturno, Terme di Chianciano e Monticello Spa e as grandes notícias de Montel – Terme Milano – na abertura em abril – serão os protagonistas da vila de Thermalia (Pav 9p – Stand P01 – P11 – T02 – T12), o espaço dedicado ao turismo térmico e ao poço italiano – ser.

Na segunda -feira, 10 de fevereiro, será dedicada a um painel de profundidade não comprovado que explorará os novos limites do poço térmico -e oferecerá uma visão privilegiada das inovações do Grupo Terme & Spa Italia. De 15:15 a 15:55, a reunião será realizada intitulada “Patrimônio e longevidade: da tradição das águas de Saturnia a Montel, os novos spas de Milão”, uma jornada que enfatiza a herança única das águas térmicas italianas podem Evoluir em uma chave moderna, que abraça a tradição e a inovação.

Para tornar o conceito de bom bem -tangível, Terme & Spa Italia proporá três momentos de experiência abertos aos visitantes.

Wellness Stop & Go: De domingo, 9 a terça-feira, 11 de fevereiro, o Mi Home cuida da startup do Milão que traz o bem-estar pré-a-a-favor, realizará massagens e/ou mãos principais com a ajuda dos protocolos de Saturnia Spa em O Mododo de curto prazo, projetado para relaxar e resolver as tensões, dando uma pausa no processamento imediato do poço.

AUFGUSS Freestyle Show: De domingo 9 à terça -feira 11 de fevereiro, as versões artísticas e coreográficas ocorrerão, de cerca de 10 minutos, o que dará um único show sensorial, combinando técnicas de onda com o uso de essências, música e luzes aromáticas. Esses rituais não apenas representam a evolução moderna

da cultura da sauna, mas também oferece benefícios de desintoxicação e momentos de relaxamento em profundidade, pelo qual os participantes estão imersos em uma experiência fascinante e regeneradora.

Visão de beleza: segunda -feira, 10 e terça -feira, 11 Terme & Spa Italia oferece 20 minutos de regeneração pura para o rosto, graças a uma massagem profunda e intensa oferecida por uma experiência de beleza aos visitantes, com base nos princípios do spa do método de Saturnia, para um fraco , rosto claro e visivelmente relaxado.

Uma oportunidade importante para apresentar ao público nacional e internacional o valor único das quatro realidades de Terme & Spa Italia e sua identidade e oferta exclusivas, que juntas definem uma jornada extraordinária pelo melhor poço italiano.

Termo Di Saturno Destino Natural: Uma van de ícone em todo o mundo -estar

Concedido pelo melhor spa do mundo, o destino natural de Terme di Saturno é um destino térmico exclusivo que se destaca por sua fonte milenar de água térmica. À temperatura constante de 37,5 ° C, essa água exerce benefícios poderosos no corpo e na mente, em favor do metabolismo, melhorando a circulação sanguínea e garantindo uma ação anti-inflamatória e antienvelhecimento extraordinária.

O núcleo de sua oferta é o “Termo Di Saturnia Method”, uma abordagem holística que integra medicina especializada, alimentos personalizados, tratamentos de spa, teste de exercícios e energia, rejeitados em 5 programas: clássico, desintoxicação, slim, espírito e anti-idade da pele .

Durante o pouco, será apresentado Het Laatste Nieuws em relação aos programas de bem -estar e detalhes sobre a recente restrição das estruturas, o que enriquecerá ainda mais a experiência do hóspede.

Termo di Chianciano: poço holístico -estar nas colinas da Toscana

Imerso entre o Valdichiana e o Val d’Orcia, a herança da UNESCO, o termo di Chianciano é o lugar ideal para se regenerar em perfeita harmonia com a natureza. Graças às suas águas térmicas com propriedades de purificação e anunciantes, oferece tratamentos que variam de balneoterapia a polimento térmico, da Theia e os caminhos multisensóricos dos spas sensoriais.

Da excelência, o Instituto de Saúde Distinguhd, uma clínica de saúde térmica que combina inovação médica e tradição térmica para criar caminhos personalizados de prevenção e assistência.

No momento em que o termo equipe Di Chianciano estará disponível para ilustrar sua visão sobre certificados holísticos de desenho e as oportunidades da estrutura.

Monticello Spa: um oásis de relaxamento nos portões de Milão

Alguns quilômetros de Milão, o Monticello Spa, representa um oásis de Putten dedicado àqueles que desejam se separar da fila da cidade. Com mais de 5.000 metros quadrados dedicados ao relaxamento, nos tratamentos de fitness e bem -estar, a estrutura é sinônimo de inovação e atenção aos detalhes.

O carro -chefe da oferta são as mais de vinte cerimônias de processamento diário de poços, incluindo experiências multissensoriais, como Aufgus, meditação com chifres tibetanos e tratamentos corporais exclusivos. Monticello Spa é confirmado como um ponto de referência para o processamento moderno do poço, que combina inovação e prazer: a estrutura é conhecida por seu

Eventos temáticos, do famoso Partido da Lua, Magical Avings sob as estrelas, até os shows na água do violinista Pierpaolo Foti, que oferecem uma experiência multisensórica única.

De Montel – Terme Milano: o futuro do bem -estar urbano

No coração de Milão, o Montel – Terme Milano tem como objetivo redefinir o conceito de bagas de poço urbano com a abertura, planejada em abril de 2025, do maior parque civil natural da Itália. Este projeto ambicioso combina a arquitetura histórica dos estábulos de Montel com tecnologias de avant -garde para criar uma experiência única de bem -estar em seu tipo.

A água térmica, extraída diretamente na localização, com a reabertura do poço artesico sob pressão que atinge 312 metros de profundidade, é caracterizada por ser angomineralmente adequada para o uso de banho.

Com dez piscinas térmicas, grandes áreas verdes e a possibilidade de organizar 700 pessoas ao mesmo tempo, de Montel – Terme Milano oferece um refúgio para paz e relaxamento, enriquecido por uma experiência culinária refinada com restaurantes, bistrô e barra de lounge, sempre mantém um esforço rigoroso para a ambiente.

A participação no Bit representa uma prévia não resolvida para descobrir essa realidade extraordinária.