Termina o julgamento do caso de estupro e assassinato de RG Kar; Veredicto do tribunal de Sealdah em 18 de janeiro; CBI pede pena de morte para acusado

O julgamento do caso RG Kar de Calcutá, no qual uma estagiária de 31 anos foi estuprada e assassinada em 9 de agosto do ano passado, foi concluído na quinta-feira. O tribunal de Sealdah, na capital de Bengala, anunciará o veredicto em 18 de janeiro. Notavelmente, o Central Bureau of Investigation (CBI) solicitou a pena de morte para Sanjay Roy, acusado do crime.

O julgamento levou 59 dias para ser concluído depois de ter começado em 11 de novembro de 2024. O CBI assumiu o caso em 13 de agosto e as acusações foram apresentadas contra o acusado em 4 de dezembro.

Os pais da vítima de estupro e assassinato disseram esperar que as outras pessoas que também estariam envolvidas no crime também sejam presas e julgadas.

O julgamento terminou duas semanas depois de um relatório forense apresentado pelo Laboratório Central de Ciências Forenses (CFSL) afirmar que não foram encontradas provas de uma possível luta ou resistência na cena do crime, na sala de seminários da Faculdade de Medicina e Hospital RG Kar. onde o médico estagiário foi estuprado e assassinado.

O relatório, acessado exclusivamente pelo India Today, foi submetido ao CBI em 11 de setembro.

O corpo do médico em formação foi encontrado dentro da sala de seminários do Hospital RG Kar no dia 9 de agosto, provocando indignação nacional e semanas de protestos por parte dos profissionais de saúde. O CBI apresentou uma acusação contra o principal acusado, Sanjay Roy, que era um voluntário cívico.