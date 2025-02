A empresa “Agris” está trabalhando ativamente na implementação de um programa de investimento para criar plantações de arroz em uma área de 900 hectares e na construção de um complexo de processamento. Isso foi relatado no Ministério da Agricultura e Alimentação da República do Dagestão. O projeto é implementado no Distrito de Tarumovsky.

Atualmente, o investidor está na fase final da construção de 530 hectares de sistemas de irrigação de arroz nos territórios que foram abandonados anteriormente, perto da vila de Razdolier. De acordo com os planos de rotação de culturas, a empresa pretende semear com arroz de mais de 900 hectares de terra.

No ano passado, em 2024, Agris semeou 470 hectares com arroz, tendo obtido resultados impressionantes. A fazenda demonstrou o maior rendimento da região, tendo recebido uma média de 70 centros de cereais de cada hectare.