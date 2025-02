Terremoto de Delhi hoje: apenas 14% dos índios confiam na segurança do edifício, diz a pesquisa enquanto a cidade acorda com tremores

Os residentes de Delhi NCR e as partes do norte da Índia foram abaladas por um terremoto de 4,0 por volta das 5:36 da segunda -feira.

Muitos moradores ansiosos de prédios de alto nível em Delhi, Noida, Grande Noida e Ghaziabad correram para o exterior depois de sentirem tremores fortes.

O epicentro do terremoto estava localizado em Delhi, a uma profundidade superficial de apenas 5 km, o que provavelmente intensificou o impacto em toda a região.

Delhi é classificado na Zona IV do mapa sísmico da Índia, indicando uma história de terremotos moderados. Mais tarde, outro terremoto de magnitude 4.0 foi relatado às 8h02

Por que tantos terremotos? O risco de terremoto de subida na Índia é muito atribuído à rápida urbanização. Os graves danos econômicos causados ​​pelo colapso das economias locais ou regionais podem ter impactos negativos duradouros no país como um todo. Como a Autoridade Nacional de Gerenciamento de Desastres (NDMA) alertou, esse risco se torna ainda maior se um terremoto atingir uma cidade importante, como Delhi ou Mumbai.

Registros anteriores Nas últimas duas décadas, a Índia sofreu 10 terremotos principais, resultando em mais de 20.000 mortes. De acordo com o mapa atual da zona sísmica (é 1893: 2002), mais de 59% da terra do país corre o risco de atividade sísmica moderada a grave, o que significa que é vulnerável à agitação da intensidade do MSK VII e superior.

Todo o cinto do Himalaia é particularmente suscetível a terremotos importantes, com magnitudes maiores que 8,0.

É isso que o relatório da pesquisa diz … De acordo com um relatório da pesquisa LocalCircles, para avaliar como os cidadãos conscientes e preparados são cidadãos em caso de um terremoto de alta intensidade em sua cidade ou cidade. A pesquisa reuniu mais de 43.000 respostas de indivíduos em 178 distritos da Índia.

87% dos entrevistados nunca tiveram uma auditoria de segurança no prédio Quando os cidadãos foram perguntados: “A casa ou o prédio que atualmente reside em terremotos?” Surpreendentemente, de 15.392 entrevistados a essa questão, 87% indicaram que “eles nunca fizeram isso”; 7%, no entanto, disseram: “Eles fizeram isso nos últimos 3 anos, mas era apenas uma formalidade; 2% indicaram que a auditoria de segurança do edifício foi realizada” há vários anos e era algo único “; enquanto os 4% de Os entrevistados não tinham certeza do assunto.

Apenas 14% confiam que sua casa é resistente a terremotos, citações, ‘links de corrupção’ entre construtor e corporação municipal Ao construir, renovar ou comprar uma casa, a principal preocupação é geralmente sua segurança. Uma pesquisa pediu 15.121 cidadãos em todo o país se sua residência atual é resistente a terremotos. Apenas 14% confirmaram que foi construído para ser resistente aos terremotos.

Enquanto isso, 40% disseram que não, 17% indicaram que, embora o construtor afirme, não temos certeza “; e 29% declararam que” eles não podem dizer. Ou o edifício onde eles ficam resistentes a terremotos, de acordo com o relatório da pesquisa.

Alguns cidadãos também sugeriram que esse problema está ligado à corrupção, e os construtores às vezes colidem com as corporações municipais, o que leva a auditorias comprometidas ou processos omitidos.

Não há auditoria conduzida pela Corporação Municipal Uma pergunta da pesquisa fez: “Quando foi a última vez que sua corporação municipal fez uma auditoria de segurança de construção de sua casa ou edifício residencial e como foi a experiência?” Os resultados foram surpreendentes: 15.392 entrevistados, 87% relataram que a auditoria nunca havia sido realizada. 7% disseram que a auditoria foi realizada nos últimos três anos, mas parecia uma mera formalidade.

NCS diz: ‘Nada com que se preocupar’, apesar dos dados alarmantes Apesar dessas estatísticas alarmantes, o National Sismology Center (NCS) garantiu ao público que “não há nada com que se preocupar” em relação a esses riscos, Anos relatado.

“Delhi tem experimentado pequenos terremotos. Este terremoto ocorreu em Dhaula Kuan. Em 2007, houve um terremoto de 4,7 magnitude lá. Não há nada com que se preocupar. É uma área sísmica lá”, disse Mishra.

Elaborando a causa do terremoto, o diretor do NCS disse: “O terremoto ocorreu devido à heterogeneidade do material in situ … após a magnitude 4.0, a réplica será menor em 1,2 magnitudes; É natural, pois vai curá -lo.