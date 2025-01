Terremoto de magnitude 6,3 sacode El Salvador

Uma poderosa magnitude 6,3 terremoto atingido no domingo na costa de El Salvadorabalando residências em diversas partes do país.

Seu epicentro foi registrado no Oceano Pacífico, a cerca de 50 quilômetros (31 milhas) da cidade de La Libertad, informou a mídia local.

A profundidade do terremoto foi registrada em 49,5 quilômetros (30,75 milhas).

O terremoto também foi sentido na Guatemala e na Nicarágua.

“Depois do forte terremoto ocorrido esta manhã, estivemos preparando relatórios de todas as regiões do nosso país”, disse o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, em publicação no X.

“Parece não haver perda de vidas ou propriedades”, acrescentou.