Terremoto de magnitude 6,8 sacode o Japão e gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 6,8 sacudiu o sudoeste Japão na noite de segunda-feira, causando dois pequenos tsunamis na área, mas nenhum dano foi relatado.

Ele terremoto O ataque ocorreu a uma profundidade de 36 quilômetros, a cerca de 18 quilômetros da costa da província de Miyazaki, na região de Kyushi, por volta das 21h19 (12h19 GMT), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) alertou sobre possíveis tsunami ondas de até um metro (três pés) e instou o público a ficar longe das águas costeiras.

“O tsunami pode ocorrer repetidamente. Por favor, não entre no mar nem se aproxime zonas costeiras“disse a JMA em X.

Dois pequenos tsunamis de cerca de 20 centímetros foram detectados em dois portos da região, informou a agência meteorológica.

A mídia local não relatou feridos imediatos e as transmissões de televisão ao vivo da região pela emissora pública NHK não mostraram danos visíveis e o mar estava calmo. copos funcionando e o tráfego funcionando normalmente.

Situado sobre quatro grandes placas tectônicas ao longo da borda ocidental do Pacífico”anel de fogo“, o Japão é um dos países com maior atividade tectônica do mundo.

O arquipélago, que abriga cerca de 125 milhões de pessoas, sofre cerca de 1.500 terremotos por ano e é responsável por cerca de 18% dos terremotos do mundo.

A grande maioria são ligeiros, embora os danos que causam variem dependendo da sua localização e da profundidade abaixo da superfície da Terra em que impactam.

No dia de Ano Novo de 2024, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a Península de Noto, matando quase 470 pessoas no maior choque que o Japão sofreu em mais de uma década, muitas delas residentes idosos.

Em agosto passado, a JMA alertou que a probabilidade de um “megaterremoto” era maior do que o normal após um choque de magnitude 7,1 que feriu 15 pessoas.

Este foi um tipo particular de tremor conhecido como megaterremoto de subducção, que ocorreu aos pares no passado e pode desencadear tsunamis massivos.

O comunicado dizia respeito ao Nankai Trough, uma ravina subaquática de 800 quilómetros (500 milhas) paralela à costa do Pacífico do Japão, entre duas placas tectónicas.

O aviso foi retirado depois de uma semana.

A JMA disse na segunda-feira que estava investigando possíveis ligações entre o último terremoto.

O Japão tem regulamentos de construção rigorosos que visam garantir que os edifícios possam resistir a fortes terremotos e realiza rotineiramente exercícios de emergência para se preparar para grandes abalos.

Mas o país é assombrado pela memória de um enorme terremoto submarino de magnitude 9,0 no nordeste do Japão, em março de 2011, que desencadeou um tsunami que deixou cerca de 18.500 pessoas mortas ou desaparecidas.

O tsunami de 2011 também causou o derretimento de três reatores na usina nuclear de Fukushima, causando o pior desastre do pós-guerra no Japão e o acidente nuclear mais grave desde Chernobyl.

Em março de 2022, um terremoto de magnitude 7,4 na costa de Fukushima abalou grandes áreas do leste do Japão, matando três pessoas.

A capital, Tóquio, foi devastada por um grande terremoto há pouco mais de um século, em 1923.