Terremoto de magnitude 6,9 ​​atinge a região de Kyushu, no Japão, e alerta de tsunami é emitido | Notícias do mundo

Um poderoso terremoto de magnitude 6,9 ​​na escala Richter atingiu a região de Kyushu, no sudoeste do Japão, na segunda-feira, desencadeando um alerta de tsunami. O tremor, que se originou na costa da província de Miyazaki, no Mar Hyuga-Nada, ocorreu com intensidade significativa, mas até agora não houve relatos de danos ou feridos.

A Agência Meteorológica do Japão informou que o terremoto teve um nível de intensidade 5 na escala japonesa, que mede a gravidade dos tremores nas áreas afetadas. A agência também emitiu um alerta de tsunami para as regiões costeiras das províncias de Miyazaki e Kochi como medida de precaução.

Este terremoto segue-se a eventos sísmicos semelhantes ocorridos em agosto do ano anterior, quando dois poderosos terremotos, de magnitude 6,9 ​​e 7,1, atingiram as ilhas do sudoeste de Kyushu e Shikoku. Em ambos os casos, também foram emitidos alertas de tsunami, embora não tenham sido relatados danos significativos ou vítimas.

A localização do Japão no Anel de Fogo do Pacífico, para onde convergem várias placas tectônicas, torna-o particularmente suscetível a atividades sísmicas frequentes. Como resultado, o país mantém protocolos rigorosos de preparação para terremotos.