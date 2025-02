Terremoto em Delhi hoje ao vivo: Shakes de Delhi-NCR; Os moradores dizem: ‘O prédio completo estava tremendo, nunca parecia assim …’

Modi disse em uma publicação X: “Eles sentiram tremores em Delhi e nas áreas próximas. Usando todos para manter a calma e seguir as precauções de segurança, mantenha alerta para possíveis réplicas. As autoridades monitoram de perto a situação”.

O primeiro -ministro Narendra Modi instou as pessoas na região a manter a calma e seguir as precauções de segurança, mantendo -se alerta sobre possíveis tremores secundários.

Não houve relatos imediatos de danos ou lesões. O epicentro do terremoto estava na área de Jheel Park de Dhaula Kuan e havia alguns relatos de pessoas que ouviram um som forte enquanto o solo tremia.

Um morador de Naida, Amit Todl Ani, “Às 5,35 da manhã, todo o prédio estava tremendo … toda a nossa família saiu de casa. Nunca me senti tão forte tremores de um terremoto. Estamos todos seguros”

Para ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto hoje, a polícia de Délhi pediu que eles marquem a ajuda da polícia do ‘112’ para obter ajuda de emergência.

O primeiro -ministro Narendra Modi pediu aos moradores que mantenham a calma e sigam medidas de segurança depois de sentirem tremores em Delhi e as regiões circundantes

O terremoto em Delhi vive hoje: por que os tremores do terremoto de Délhi pareciam tão graves quando a intensidade era de apenas 4?

Os tremores de terremoto de Délhi pareciam tão graves, mesmo quando a intensidade era de apenas 4 na escala de Richter, porque o epicentro de hoje hoje era Nova Délhi. Na maioria dos casos, Delhi experimentou tremores de terremotos com epicentro no norte da Índia. Mas desta vez, o epicentro era Nova Délhi e a proximidade do epicentro resultou em fortes tremores em Delhi-NCR.