Terremoto hoje Atualizações AO VIVO: 32 mortos e 38 feridos em terremoto de magnitude 6,8 no Tibete

Atualizações ao vivo do terremoto hoje: Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu e abalou a cidade de Xigaze, na Região Autônoma do Tibete, na China, na terça-feira, matando pelo menos 32 pessoas, ferindo 38 e desabando “muitos edifícios”, informou a mídia estatal.

De acordo com o escritório regional de ajuda humanitária, o terremoto atingiu o condado de Dingri, na cidade de Xigaze, na Região Autônoma do Tibete, na China, às 9h05 de terça-feira (horário de Beijing).

Os tremores do terremoto foram sentidos na capital vizinha do Nepal, Katmandu, no Butão e em partes do norte da Índia.

Terremoto mata 32 pessoas no Tibete 32 pessoas morreram e 38 ficaram feridas durante o terremoto de magnitude 6,8, informou a agência de notícias estatal Xinhua.

O epicentro foi monitorado a 28,5 graus de latitude norte e 87,45 graus de longitude leste.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com um relatório emitido pelo Centro de Rede Sísmica da China, informou a estatal Xinhua.

Tremores sentidos no Nepal Os tremores também foram sentidos em Katmandu, capital do Nepal, a cerca de 400 quilómetros (250 milhas) de distância, onde os residentes fugiram das suas casas.

“Sentimos um terremoto muito forte. Até agora, não recebemos nenhum relato de feridos ou perdas físicas”, disse Anoj Raj Ghimire, chefe do distrito de Solukhumbu, no Nepal, no sopé do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo.

“Mobilizámos a polícia e outras forças de segurança, bem como a população local, para recolher informações sobre os danos”, acrescentou.

Terremoto sacode o Butão O terremoto também abalou Thimphu, capital do Butão, e o estado de Bihar, no norte da Índia, que faz fronteira com o Nepal.

Nenhum dano na Índia Até agora, não houve relatos de danos ou perdas materiais, disseram autoridades indianas.

Áreas do sudoeste da China, do Nepal e do norte da Índia são frequentemente afetadas por terremotos causados ​​pela colisão das placas tectônicas da Índia e da Eurásia.

