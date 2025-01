Terremoto hoje: terremoto de magnitude 5,5 sacode a Etiópia, levantando preocupações sobre a erupção vulcânica

Terremoto hoje: Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a Etiópia na sexta-feira, disse o Centro Sismológico Europeu do Mediterrâneo, conforme relatado pelo Jerusalem Post.

Horas antes, Anadolu Ajansi relatou uma erupção vulcânica no Monte Dofan, no centro da Etiópia. De acordo com a mídia local, a região sofreu recentemente pequenos tremores frequentes.