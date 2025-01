Terremoto no Tibete: como a agitação tectônica do bloco Lhasa causou tremores de magnitude 7,1 | Notícias do mundo

Em 7 de janeiro de 2025, um poderoso terremoto atingiu o Tibete perto do Monte Everest, registrando uma magnitude de 7,1 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e 6,8 segundo as autoridades chinesas. O tremor, com epicentro no condado de Tingri, a cerca de 80 quilômetros do Everest, ocorreu às 9h05, horário local.

O impacto devastador

A sua pouca profundidade de apenas 10 quilómetros ampliou a intensidade dos tremores, que afetaram o Nepal, o Butão e o norte da Índia. O desastre ceifou pelo menos 90 vidas e feriu mais de 130, e edifícios desabaram em Shigatse e nos municípios vizinhos. As operações de resgate continuam e mais de 1.500 equipes de emergência são mobilizadas para procurar sobreviventes presos sob os escombros.

O que está abaixo do Tibete?

A actividade sísmica do Tibete deve-se à interminável colisão entre as placas tectónicas da Índia e da Eurásia, um processo responsável pela formação do poderoso Himalaia. Esta região é uma das áreas geologicamente mais ativas da Terra, propensa a terremotos frequentes e grandes.

O terremoto de 7 de janeiro foi causado por uma ruptura no bloco Lhasa, uma formação geológica presa entre imensas pressões tectônicas. Localizado entre os terrenos do Himalaia Qiangtang e Tethyan, o bloco Lhasa sofre compressão norte-sul e tensão oeste-leste devido à colisão das placas Índia-Eurásia. Estas forças causam a elevação da crosta terrestre, movimentos laterais e atividade sísmica que contribuem para a ascensão contínua do Himalaia.

Os tremores foram sentidos em toda parte

Os moradores de Katmandu, a 400 quilómetros do epicentro, sentiram fortes tremores, forçando muitos a fugirem das suas casas. Embora não tenham sido registadas vítimas imediatas no Nepal, as autoridades estão a avaliar os danos.

Esforços de socorro em andamento

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou a uma ação rápida para minimizar as vítimas e reassentar as famílias afetadas. À medida que os tremores secundários continuam a abalar a região, as equipas trabalham incansavelmente para prestar socorro e avaliar os danos.

Este último evento sísmico lembra-nos as forças dinâmicas da Terra que moldam a paisagem majestosa mas volátil do Himalaia.