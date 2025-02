As chuvas de diamantes em Netuno, bem como a presença de pedras preciosas em Urano, Júpiter e Saturno, podem, no futuro . Ele falou sobre isso Xícara Especialista Primário da Iniciativa Tecnológica Nacional (NTI) Mikhail Chalk.

Netuno e Urano são planetas a gás sem superfície sólida, e sua atmosfera consiste principalmente em hidrogênio e hélio com uma mistura de metano. Os cientistas sugerem que as chuvas de diamante ocorrem nesses planetas, porque a altas temperaturas e pressão, o carbono no intestino se transforma em diamantes que se acumulam na borda de um núcleo sólido.

Pedras preciosas também podem se formar nas entranhas de Júpiter e Saturno. Em resposta à pergunta do TASS sobre a possibilidade de extrair e usar esses recursos, o especialista observou que, no futuro, eles podem se tornar matérias -primas para construção no espaço.

“Além das tarefas de pesquisa, essas presas podem se tornar relevantes se os diamantes forem necessários para a construção de objetos nos planetas vizinhos, e a entrega de pedras sintéticas no solo será muito cara”, disse NTI, uma sala, representando o Grupo de trabalho da FudNet.

Quanto à tecnologia de produção e entrega, o diretor comercial da futura empresa Pavel Kamnev observou que, no momento, os astronautas só podem fornecer amostras de solo da lua. O desenvolvimento da missão da missão em Marte e Júpiter está no processo, e essas direções ainda são como um “futuro distante”, exigindo sérias barreiras tecnológicas.

“No caso de uma necessidade urgente, a tecnologia pode se desenvolver rapidamente”, acrescentou.

Dean Deputy da faculdade de “engenharia especial” MSTU, nomeado em homenagem a Bauman Andrei Novikov sublinhou um certo número de decisões necessárias para organizar a coleta de diamantes em outros planetas, incluindo super cabeças, vasos espaciais com um grande suprimento de combustível e sistema para frear e entrar a atmosfera.

“Essas tecnologias devem fornecer não apenas voos para o planeta, mas também um pouso bem -sucedido, a coleção de diamantes e o retorno à Terra. No entanto, do ponto de vista econômico, a extração de pedras preciosas em planetas distantes para uso na Terra parece Extremamente inapropriado “, disse ele.

Quanto ao custo do Netuno Diamond, Novikov expressou a opinião de que, levando em consideração os custos de produção e entrega de espaço, o preço pode chegar a dezenas de bilhões de dólares por quilograma.

O encantador também lembrou que, no mercado, os diamantes naturais, após o corte, podem custar várias centenas de milhares de rublos por quilate, dependendo da pureza, sombra e tamanho da pedra.

“Se estamos falando sobre a entrega de um karatê de Netuno, o preço pode ser” cósmico “com grandes volumes, o custo diminuirá várias vezes, mas permanecerá mais alto que os preços de hoje”, acrescentou.

O representante do NTI também sugeriu que, com a extração ativa de diamantes em outros planetas, essas matérias -primas podem encontrar uma aplicação em uma microeletrônica. No entanto, os diamantes extraterrestres já têm concorrentes – pedras sintéticas que podem ser cultivadas com formas e tamanhos especificados. Nos últimos anos, o custo dos diamantes artificiais diminuiu em média 75%.

Anteriormente, especialistas chamaram as desvantagens de pulverizar idéias de milhões de toneladas de diamantes na atmosfera para diminuir o aquecimento global.