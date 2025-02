O vice-chefe do território costeiro Sergei Efremov, que morreu na Guerra da Federação Russa contra a Ucrânia, recebeu postumamente os títulos da Rússia. O governador da região de Oleg Kozhemyako disse à cerimônia de despedida com o funcionário.

“Pela decisão do Presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, Sergei Efremov, recebeu o alto escalão do herói da Federação Russa ao apresentar a Ordem da Estrela de Ouro”, Quoti Kozhemyak, Ria Novas Kozhemyak.

Os prêmios também foram recebidos por um funcionário do Ministério da Emergência Regional, Alexander Ivarovsky e um lutador da equipe de Tiger para Sergei Dmitry. Kozhemyako disse que lutaram na região de Kurk, no domingo, 9 de fevereiro, seus corpos foram levados para o território dos Primorski.

Sergei Efremov morreu em 2 de fevereiro, ele tinha 51 anos. De acordo com Kozhemyakou, aconteceu quando ele voltou da missão de combate. Canais de telegrama Purê E Tomada Eles escreveram que o carro de Efrem encontrou a mina.

Na frente, Efremov liderou um destacamento de um tigre, que ele fundou com Kozhemyakom em junho de 2022. Foi moldado em Primorye com base na 155ª Brigada do Corpo de Fuzileiros Navais da Frota do Pacífico. Então Efrem foi para a frente; Ao retornar, ele recebeu o título de herói de Nogorye e o herói da República Popular de Donjeck.

Em fevereiro de 2024. Em agosto, ele foi novamente para a frente quando as forças armadas da Ucrânia começaram as hostilidades na região de Kurk.