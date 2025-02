Terror em Saalbach: o vôo para 120 km/h de Sofia Goggia, como está "pousar" | Vídeo

Sofia Goggia Ele evitou o desastre de roupas em um pouso estranho 120 km/h Depois de um salto na última sessão de treinamento, com vistas à descida gratuita ao Campeonato Mundial de Esqui no Mundial na sexta -feira. Fisi diz que não houve problema físico para o campeão de Bergamo. No final de seu teste, Goggia foi lançado no ar e seus braços correram quando ele aterrissou com as costas nos esquis. Goggia caiu ao seu lado e deslizou pela montanha antes de se levantar e esquiar para a área de chegada.

“É uma descida na qual eu nunca consegui me destacar em um teste – são as palavras de Bergamo – hoje vou realizar uma análise adicional e amanhã colocarei tudo no circuito, sem muita pressão. Eu arrisquei esse salto, não pulei bem e, felizmente, nada aconteceu; Eu provavelmente não tinha pratos suficientes. Enquanto isso, Ester Ledecka pressiona o pedal do acelerador e percebe o melhor horário no terceiro e o último teste cronometrado da descida, planejado para amanhã às 11:30; Quarta vez para Federica Brignone. Ledecka Ele completou o último teste no Maier Ulli em 1’42 “44, antes de 22 centavos, de acordo com o austríaco Mirjam Pucomer e 0” 43 A jovem alemã Emma Aicher que se confirma em harmonia com a rampa de Salzburgo.





Após a prata em Superg, Federica Brignone Ele prova continuar no curso do envelhecimento, fecha em 0 “46 por Ledecka, seguido pelo esloveno Ilka Stuhec (+0” 50) e pelo American Airy Johnson (+0 “68). Estas são as impressões da Federica após o Teste: “Eles estão satisfeitos com o meu teste porque eu tinha algumas coisas para tentar organizar, coloquei algumas peças no lugar, tentei algumas regras. Para um campeonato mundial: é verdade que, quando olho para a vitória ontem, ela escapou por um décimo, mas atrás de mim com dois décimos, eu teria ficado aqui hoje sem uma medalha e para viver bem ”. Esta é a análise dele: “Hoje tentei mudar algo na configuração; A partir dos outros dias, a neve pode ser um pouco difícil e talvez eu não me sentisse outro dia, mas sei o que me ajustar com o objetivo de amanhã e quero idéias claras. Espero uma super corrida: estou feliz por poder competir em uma equipe tão forte amanhã. Depois disso, o décimo oitavo para Laura Pirovano (+2 “15) e 25º para Elena Curtoni (+2” 80). Para Laura Pirovano, a corrida poderia trazer um pouco mais: “Fiz tudo o que pensei que tinha que fazer, mas não correu bem de qualquer maneira: espero poder confiar na minha atitude de que depois de testes difíceis me levaram a fazer belas corridas. Espero que sim e esteja pronto para dar tudo isso amanhã ”. É por isso que amanhã retornaremos ao trabalho, mas pelo desafio que o título e as medalhas atribuirão: o começo às 11h30.