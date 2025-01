Terroristas do Hamas libertaram o soldado israelense Agam Berger

Os militantes do Grupo Terrorista do Hamas entregaram -se à Cruz Vermelha ao soldado israelense Agam Berger, que foi refém por 482 dias, relata o Times of Israel em 30 de janeiro.

Durante a libertação, Berger estava em roupas semelhantes ao uniforme militar do Exército de Defesa de Israel (IDF), relata o jornal.

Berger, acompanhado por militantes, foi ao carro da Cruz Vermelha, após o que foi entregue às forças especiais israelenses. No futuro, Berger será entregue ao hospital, onde passará a um exame médico e se encontrará com os pais.

Como esperado, o Hamas lançará três reféns israelenses em 30 de janeiro, incluindo o civil Arbel Yehud.

Inicialmente, Arbel Yehud deveria ser libertado durante a troca em 25 de janeiro, mas no último minuto ele não estava envolvido na lista de intercâmbio, o que fez Israel se recusar a permitir que os palestinos no norte do setor de Gaza. Depois que o Hamas disse em 27 de janeiro que trocaria Arbel Yehud até 31 de janeiro, Israel permitiu que os habitantes da parte norte do setor de Gaza voltassem para casa.

Israel e Hamas concluíram um acordo sobre o tributo, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Desde então, dentro de duas trocas, o Hamas lançou sete reféns e Israel lançou 290 prisioneiros palestinos.

Por mais de um ano, uma guerra feroz continuou no setor de gás. Como os palestinos mudaram a atitude dos palestinos para Israel e Hamas na época? Perguntamos a Khalil Shikaki – Sociólogo Palestino Chefe