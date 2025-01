Tesla Cybertruck explode em frente ao hotel Trump em Las Vegas, matando uma pessoa

Uma pessoa foi confirmada morta depois que um Tesla Cybertruck explodiu em frente ao Trump International Hotel em Las Vegas, Nevada, confirmou a polícia na quarta-feira.

O indivíduo falecido estava dentro do veículo no momento da explosão, mas a identidade da pessoa, incluindo se era homem ou mulher, não ficou imediatamente clara, disse o xerife do condado de Clark, Kevin McMahill, durante uma entrevista coletiva.

Sete transeuntes ficaram feridos na explosão.

“Estamos analisando dispositivos secundários. Estamos indo devagar e garantiremos que permaneceremos seguros em nossa comunidade”, disse McMahill. “Só quero dizer a todas as pessoas aqui em Las Vegas que não parece haver nenhuma ameaça adicional à nossa comunidade aqui.”

Vídeos postados nas redes sociais parecem mostrar o veículo envolvido em um inferno em meio a várias pequenas explosões e ao som do que parecem ser fogos de artifício. A causa do incêndio não foi imediatamente conhecida.

“Toda a equipe sênior da Tesla está investigando este assunto agora. Divulgaremos mais informações assim que soubermos de alguma coisa”, disse o CEO Elon Musk, um aliado próximo do presidente eleito Donald Trump, na X, da qual ele também é proprietário. “Nunca vimos nada assim.”

Os pedidos de comentários à polícia local e aos bombeiros não foram respondidos imediatamente.

As autoridades deverão realizar outra entrevista coletiva na tarde de quarta-feira.

A ABC News informou que o incidente está sendo investigado como um possível ato de terrorismo.