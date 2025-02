Tesla tem um pico íngreme: queda nas vendas na Alemanha – menos 60%

A gigante americana de veículos elétricos da Tesla está sofrendo uma tempestade real no mercado alemão. De acordo com o Departamento Federal de Transporte Automóvel (KBA), apenas 1277 carros foram registrados em janeiro, o que significa uma diminuição de 59,5% em comparação com janeiro do ano passado. Ao mesmo tempo, o segmento total de veículos elétricos (BEV) de todas as marcas, pelo contrário, aumentou 53,5%, mostrando que os problemas da Tesla não são um reflexo do mercado como um todo, mas um golpe doloroso para a reputação e popularidade da própria empresa.

2024 foi difícil para a Tesla na Alemanha: a empresa perdeu 26.000 registros e sua participação de mercado diminuiu para 9,9%. Consequentemente, Tesla passou da segunda para a terceira posição entre os produtores de Bev no país, embora em 2022 tenha sido com confiança.

Especialistas indicam várias razões ao mesmo tempo:

Problemas de imagem. As declarações públicas de Ilona Mask, incluindo o apoio e a participação de Donald Trump em escândalos políticos, adiaram parte de clientes que não querem ser associados a uma posição semelhante. Concorrência poderosa. Gigantes de carros alemães, como Volkswagen, BMW e Mercedes – Benz, aumentam rapidamente a produção de seus próprios veículos elétricos. Eles oferecem modelos mais acessíveis que são mais adequados às realidades do mercado local e atraem compradores. Problemas de qualidade. Recentemente, as queixas sobre a qualidade da assembléia de carros da Tesla, particularmente produzidos na fábrica de Grunhaida, perto de Berlim, foram mais fortes. Isso causa danos como a marca e faz com que os clientes em potencial voltem a alternativas.

Planta em Grunhaida: esperanças e testes

A produção européia de Tesla, concentrada em Grunhida, inaugurada em 2022, foi projetada como o principal projeto da empresa na Europa. No entanto, foi confrontado com atrasos relacionados a problemas de logística e fortes críticas de residentes locais e organizações ambientais. No entanto, a fábrica continua a desempenhar um papel fundamental no fornecimento de veículos elétricos para países europeus, embora ainda não tenha sido capaz de justificar as altas expectativas atribuídas a ele.

De acordo com Handelsblatt, Tesla já sente uma pressão crescente dos fabricantes chineses – como Byd e Nio, que estão capturando cada vez mais o mercado europeu, oferecendo preços democráticos e características competitivas.

Spiegel destaca outro ponto importante: uma mudança nas preferências dos motoristas alemães. Eles costumam escolher modelos híbridos ou veículos elétricos com aumento da margem de marcha, e nem sempre é um lado forte de Tesla. Esses humores levam ao fato de que grande parte dos potenciais compradores ocorre em relação aos concorrentes.

Apesar de uma queda impressionante

… Tesla não desiste sem lutar: a empresa continua investindo no desenvolvimento da infraestrutura de carga e melhorando seus próprios modelos. No entanto, para retornar a antiga glória ao mercado alemão, ele deve não apenas resolver problemas técnicos e logísticos, mas também restaurar a confiança na marca.

A situação atual com a Tesla na Alemanha é um sinal brilhante de que apenas aqueles prontos para responder às demandas dos clientes, melhorar a qualidade e cuidar da opinião pública permanecem na arena. A questão é se a Tesla poderá mudar essa tendência e subir ao topo do mercado alemão de veículos elétricos.

