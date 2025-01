Tesouro na Crimeia estudado com fotos antigas

Coleção “Mensagens curtas do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências”

O até então desconhecido tesouro de armas e ferramentas de Mamay-Tyup e o assentamento Mamay-Tyup-2 da Idade do Bronze foram introduzidos na circulação acadêmica pela primeira vez. O artigo foi publicado na coleção “Breves Comunicações do Instituto de Arqueologia da Academia Russa de Ciências”.

Uma descrição do tesouro até então desconhecido foi apresentada por uma grande equipe de autores liderada por Tatyana Smekalova, do Centro de Pesquisa de História e Arqueologia da Crimeia.

Os autores do trabalho escrevem que o tesouro foi descoberto há cerca de 10 anos, mas atualmente não está disponível para pesquisa direta. Foi possível estudá-lo com base em fotografias sobreviventes fornecidas aos cientistas pela pessoa que o encontrou.

Usando fotos antigas, os pesquisadores reconstruíram a aparência de cinco itens que faziam parte do tesouro, que atribuíram à Idade do Bronze Final – à época de Sabatinovka-Noua. Além disso, examinaram o local onde o tesouro foi encontrado e descobriram ali um novo tipo de assentamento para o noroeste da Crimeia.

Levantamentos magnéticos identificaram valas de drenagem circulares no assentamento, construídas em torno de habitações sazonais, e estruturas mais extensas cuja finalidade ainda não foi determinada.

“Provavelmente, este povoado pode ser interpretado como um parque de campismo anual para pastores móveis do final da Idade do Bronze”, sugerem os autores do trabalho científico.

O tesouro em si foi encontrado perto de Yevpatoria, na margem norte do Lago Sasyk-Sivash, perto da antiga vila tártara de Mamay-Tyup. É por isso que o chamavam de Mamai-Tyupsky.

Com base em fotos de dez anos atrás, apresentadas pelo “finder”, os cientistas reconstruíram a aparência de uma adaga com lâmina afiada de dois gumes, nervura longitudinal e stop curvo, que atribuíram ao tipo Krasnomayak.

Uma adaga semelhante estava no tesouro de Kabakovsky, encontrado anteriormente. A produção de tais punhais está associada à área das culturas Sabatinovka-Noua e Sabatinovka-Belooserka, observam os cientistas. E o centro do alcance dessas adagas está na bacia do Prut-Dniester.

O segundo artefato do tesouro Mamai-Tyup revelou-se uma ponta de lança com um encaixe fechado e uma pequena pena em forma de folha, cujas asas passam pelas laterais do encaixe como costelas. A maioria das pontas de flecha desse tipo eram geralmente fundidas em metal da Cárpato-Transilvânia.

Outra ponta de lança identificada com uma mola cônica em forma de folha sugere sua origem no norte do Mar Negro. A análise não mostrou nenhuma tendência para vincular isto a um foco específico de mineração e metalurgia.

O tesouro também incluía um cinzel (ou machado) de gume reto, com um ornamento em forma de cinco tiras na parte superior, e um fragmento de foice da versão Kabakovsky.

É curioso que perto do local onde o tesouro foi encontrado, três fragmentos de machados de pedra foram recuperados na superfície de um assentamento arado. Os pesquisadores não descartam que machados de pedra polida também possam fazer parte do tesouro.