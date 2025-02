3 de fevereiro de 2025

Centenas de pessoas protestaram contra a nova política de imigração do presidente Donald Trump Em Mcalleen, uma cidade no sul de TexasPerto da fronteira entre Estados Unidos e México. Na noite de sábado, 1º de fevereiro, os manifestantes pararam ao longo de uma estrada enquanto outras pessoas passaram pelo carro e tocaram a tesoura e venceram bandeiras mexicanas. As manifestações foram realizadas no fim de semana em outras cidades, incluindo Dallas e Los Angeles.