Tg5, especial sobre novos medicamentos acerta em cheio: efeitos do Fentanil no estoque

Giorgio Carbone Nasceu em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Formou-se em Direito em Pavia. Jornalista desde 1971. Casado com a atriz Ida Meda há 45 anos. Dois filhos. Crítico de cinema (proprietário) de "La Notte" de 1971 a 1995. De "Libero" de 2000 até hoje. Autor de três dicionários: Film Dictionary (de 1978 a 1990); Todos os filmes (1991 a 1999); Dicionário de TV (1993).





Oferecemos “Tele…eu recomendo”, coluna de Klaus Davi dedicada à telinha

QUEM SOBE (Especial Tg5: SOS Fentanil – Além da Emergência / Canal 5)

Simultaneamente à posse de Donald Trump na Casa Branca, o Canale 5 transmitiu um programa especial no final da noite de sábado, editado pela redação do Tg5, sobre o Fentanil, uma nova droga que é 50 vezes mais poderosa que a heroína e 100 vezes mais poderoso que a morfina. já causou milhares de mortes nos EUA. Não foi uma escolha aleatória, já que o novo presidente americano também recebeu muitos votos porque dedicou dezenas de reuniões à grave emergência.

O noticiário comandado por Clemente Mimun teve como foco a penetração da substância no crescente mercado italiano – conforme explica o curador Alfredo Vaccarella. A distribuição envolve os principais centros de tráfico de droga de Roma e Milão, enquanto – graças a um sistema de franquia diabólico – os traficantes distribuem a substância sintética combinando-a com drogas mais tradicionais. Dentro de alguns anos, o novo produto, para cuja comercialização a ‘Ndrangheta já lançou uma OPA, atingirá 20-25% do mercado italiano.





A participação do episódio ultrapassou os 20%, dos quais um ponto provém dos meios tecnológicos, com uma curva a atingir picos de 25. Um assunto difícil que poderia ter alienado os jovens, mas aconteceu exatamente o contrário.