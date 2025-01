The Bachelor Season 29: Grant Ellis começa sua viagem – elenco e onde ver

O solteiroO programa de namoro da ABC retornou com Grant Ellis, um favorito The Bachelorette A temporada 21 está em uma nova viagem para encontrar o amor.

Grant Ellis retorna para encontrar amor na 29ª temporada de “The Bachelor” O solteiro A temporada 29 estreou na segunda -feira, 27 de janeiro, às 20:00 ET/PT na ABC. Ellis, que saiu The Bachelorette Com o coração partido, ele agora está pronto para entregar rosas a 25 mulheres elegíveis, com idades entre 25 e 32 anos, todas competindo por seu carinho.

Elenco Entre o elenco/competidores está Natalie Phillips em Louisville, uma mistura de personalidades, de enfermeiras a um treinador de boxe e até alguns fãs dos Kardashians e do Seattle Seahawks.

Viagem de Ellis para o amor Ellis ficou conhecido pela primeira vez em The Bachelorette. Embora o tempo de Ellis no Bachelorette tenha terminado em decepção, ele espera que uma das 25 mulheres seja sua futura esposa. Em um vídeo promocional de sua temporada, Ellis compartilhou: “Estou procurando amor. Eu quero uma esposa. Estou procurando essa felicidade … o amor é uma escolha. O amor é difícil. Mas, em última análise, as coisas mais difíceis têm a maior recompensa.

Um filho de mãe auto -proclamada Descrito como uma “mãe da mãe auto -proclamada” com um “sorriso infeccioso e positividade inabalável”, Ellis está pronta para começar sua viagem para encontrar um casal ao longo da vida. Espera -se que o charme e o carisma iluminem a mansão do bacharel, e os espectadores estejam ansiosos para ver como se desenvolve sua busca pelo amor.

Novos episódios e informações de transmissão O solteiro Novos episódios aparecerão toda segunda -feira às 20:00 ET/PT no ABC, com episódios que transmitem no dia seguinte em Hulu. Embora o número exato de episódios para a 29ª temporada seja desconhecido, as estações anteriores geralmente aparecem entre nove e 13 episódios.

