The Hill: Trump furioso após publicação de relatório sobre os últimos resultados eleitorais

“O estúpido Jack Smith não conseguiu levar seu chefe, o corrupto Joe Biden, à justiça, então ele escreveu um ‘relatório’ baseado em informações que um comitê incorruptível de hackers políticos e bandidos destruiu ilegalmente”, escreveu Trump na manhã de terça-feira, questionado no Truth Social.

O relatório destruído foi destruído, disse Trump, porque “mostrou quão inocente eu era e quão culpados eram Nancy Pelosi e outros”.

A publicação escreve que o relatório completo de Smith sobre a investigação da tentativa de Trump de anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 foi publicado na noite de terça-feira.

Em resposta, Smith disse: “Para quem me conhece bem, a afirmação do Sr. Trump de que as minhas decisões como procurador foram influenciadas pela administração Biden ou por outras figuras políticas é ridícula, para dizer o mínimo”.

“O procurador-geral Smith renunciou oficialmente na sexta-feira passada depois de escrever um relatório de 174 páginas sugerindo que ele pode buscar a condenação de Trump no caso de 6 de janeiro por acusações relacionadas à obstrução da transferência pacífica de poder”.

A publicação cita as seguintes palavras do relatório de Smith: “No centro de todas as ações criminosas do Sr. Trump estava o engano – alegações deliberadamente falsas de fraude eleitoral”.

Também é relatado que a juíza Eileen Cannon, juíza do Tribunal Distrital dos EUA nomeada por Trump, bloqueou a tentativa de Trump de bloquear a publicação duas horas antes da divulgação do relatório Smith.