De acordo com o site do rastreador do setor Sacnilk.com O filme de Bollywood venceu cerca de ₹1,1 milhão de rúpias no dia 3 nas bilheterias, obtendo os lucros totais (líquidos da Índia) em ₹3,9 milhões de rúpias.

Advait Chandan Director Movie coletado ₹1,65 milhão de rúpias na bilheteria nacional no sábado. Enquanto estava no dia de abertura de sexta -feira, o filme alcançou hortelã ₹1,15 milhão de rúpias, informado Sacnilk.com.

Produzido pela AGS Entertainment and Phantom Films, o filme coletado ₹3,3 milhões de rúpias brutas no sucesso mundial até o dia 2, Sacilo relatado.

Sobre Loveyapa:

O COM explora as complexidades do amor modernas após as trocas telefônicas. A narrativa segue um casal que descobre a verdadeira verdade um do outro. Loveyapa marca a estréia na tela grande do filho de Aamir Khan, Junaid Khan e filha de Sridevi, Khushi Kapoor.