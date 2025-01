The Substance Movie no OTT: como assistir online o polêmico filme de Demi Moore

O polêmico filme A substância está no noticiário novamente depois que Demi Moore ganhou o Globo de Ouro de 2025 de Melhor Atriz em Filme – Musical ou Comédia. Foi a primeira vitória de simples do veterano de Hollywood de 62 anos em 45 anos.

O mais recente filme da diretora francesa Coralie Fargeat, A substância gerou intensas discussões por sua narrativa ousada e imagens gráficas. Estrelado por Moore, o filme explora a obsessão da sociedade com os padrões de beleza através de uma mistura de terror, ficção científica e drama sangrento.

A história acompanha Elisabeth, uma famosa instrutora de aeróbica de 50 anos, que é substituída na televisão devido à idade. Sua substituta mais jovem e “perfeita”, Sue (interpretada por Margaret Qualley), nasceu de um experimento médico obscuro envolvendo um misterioso soro verde chamado “A Substância”. O soro promete juventude e beleza, mas tem consequências grotescas: Sue emerge da coluna de Elisabeth com uma reviravolta chocante.

Os críticos descreveram o filme como inovador e divisivo. Embora alguns o tenham elogiado como uma “obra-prima do horror corporal”, outros o criticaram por faltar profundidade e perpetuar estereótipos negativos sobre mulheres idosas.

O filme atraiu comparações com clássicos como A morte se torna ela e Tudo sobre Eva que também explora os medos em torno do envelhecimento e a pressão para permanecer jovem.

A substância Estreou no Festival de Cinema de Cannes e se destacou pela representação gráfica, porém estilizada, de seus temas. Segue-se o filme Revenge de Fargeat de 2017, que também era conhecido por sua abordagem intensa e polpuda de contar histórias.

A substância no OTT

Atualmente você pode ver A substância no MUBI ou no Amazon MUBI Channel ou alugue no Amazon Prime Video.