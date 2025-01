The Weeknd Rush Morning Lanking Horário: Verifique se você pode ver o novo álbum do cantor canadense

The Weeknd Rush Morning Lanking Horário: Verifique se você pode ver o...

O Weeknd apressou amanhã o horário de lançamento: A espera acabou para os fãs de Weeknd. Depois de meses de antecedência e teasers, o cantor canadense finalmente lançou seu novo álbum, “Dure Up Tomorrow”, Worldwide.

Esta é a entrega final da série de três partes, que começa com “After Hours”. Foi seguido por “Dawn FM”, que apresentava músicas como “Sacrifício” e “Apray My Breath”.

O cantor anunciou este álbum de música no Instagram em dezembro.

O álbum foi adiado devido aos incêndios florestais de Los Angeles Inicialmente, o álbum estava programado para sair em 24 de janeiro, mas foi adiado para apoiar os esforços de ajuda de incêndio florestal em Los Angeles.

O Weeknd também doou US $ 1 milhão para ajudar as pessoas afetadas por Los Angeles Fires. Ele também cancelou o programa de lançamento do álbum, programado para 25 de janeiro, em Rose Bowl.

Aprecie a hora do lançamento da manhã na Índia O álbum Weeknd Drin Up Tomorrow foi lançado na Índia às 8:30 da manhã de sexta -feira, 31 de janeiro.

A semana e apressou as músicas amanhã O álbum inclui singles bem -sucedidos, como ‘Dancing in Flames’, ‘Timeless’ com Playboi Carti e ‘São Paolo’ com Anitta.

Tem lã do rei, Travis Scott, Future e muito mais. Sua lista de produtores inclui grandes nomes como Max Martin, Pharrell Williams e Mike Dean.

Sua lista completa de músicas tem 22 músicas e dura quase 90 minutos. De acordo com a Variety, várias faixas de álbuns foram agendadas durante o concerto do Weeknd Stadium em Estadio Morumbi em São Paulo em outubro passado.

A estréia interina do Weeknd Com o álbum, The Weeknd também está fazendo sua estréia como ator em um filme de suspense psicológico intitulado Up Amanhã.

O filme apressado amanhã é dirigido por Trey Edward Shults e estrelou Jenna Ortega e Barry Keoghan.

O Weeknd, junto com seu parceiro musical por um longo tempo, Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never), escreverá o filme. O filme será lançado nos cinemas em 16 de maio por Lionsgate.

