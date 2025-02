De acordo com os dados representativos da INSA, coletados para o BILD de 20 a 21 de fevereiro, um intervalo de apenas 0,5 pontos percentuais durante a distribuição de votos pode determinar quais forças políticas constituirão a coalizão no poder na Alemanha. Os participantes da investigação (2005) fizeram uma pergunta direta: “Que partido você votará neste domingo?” E é aqui que se torna óbvio até que ponto o equilíbrio do equilíbrio de forças no país é frágil.

O principal favorito é a unidade HDS / CSS, sob a supervisão dos chanceleres dos chanceleres Friedrich Merets, que, segundo a INSA, podem ganhar 29,5% (isso é 5% a mais do que nas eleições anteriores). Ao mesmo tempo, os social -democratas (SDPG) correram o risco de deslizar em 15%, o que significará uma perda de mais de 10 pontos percentuais em comparação com 2021.

A boa “alternativa para a Alemanha” (AFD) provavelmente dará um salto notável, aproximando -se de 21% (contra 10,3% há quatro anos). O lote esquerdo pode melhorar seu resultado em 7,5% e “verde” – pelo contrário, retornar a 12,5%. Os dramas especiais ocorrem em torno do SVDP, que, de acordo com as previsões, detém 4,5% e não pode atingir o limite necessário, enquanto o BSW (Partido de Sarah Wagenknecht) está exatamente em 5%.

Quem vai ao Bundestag e que coalizões são possíveis

A legislação eleitoral modificada acrescenta uma nova acuidade às negociações: agora cada parte recebe exatamente tantos mandatos quanto corresponde à sua porcentagem final nos segundos votos na terra. Se o SVDP não superar 5%, então, de acordo com o alemão Binkert, o chefe do INSA, cerca de 9,5%dos votos não serão representados no Parlamento – e o treinamento majoritário exigirá pelo menos 45,5%. Nesse caso, as alianças do XDS / XSS + SDPG (44,5%) ou mesmo CDS / CSS + “Green” (42%) não atingirão o nível desejado.

“Coalizão alemã” – quando as cores da bandeira se unirem

Outra perspectiva ocorre se o SVDP for capaz de superar a barreira de cinco por cento. Então, a “coalizão alemã”, tão saltada, (HDS / CSS, SDPG e SVDP), apelidada, isso é possível por causa das flores festivas que coincidem com as nuances da bandeira alemã: preto, vermelho, amarelo. Nesse caso, esses são precisamente esses modestos de 0,5% acima ou menores, que podem determinar se as três forças poderão concordar com a construção de um governo viável.

Pequenos números – grande diferença

A experiência dos últimos anos, que é escrita várias vezes por Der Spiegel, Die Welt e Francfurter Allgemeine Zeitung, indica que mesmo as menores flutuações nas notas eleitorais podem alterar radicalmente a imagem das autoridades. No passado, esse “fluxo” de votos levou várias vezes ao fato de que os partidos que recentemente pareciam “pequenos” se tornaram uma força intransponível no parlamento – e vice -versa.

Os resultados da pesquisa mostram claramente como as mudanças mínimas no humor do eleitorado para a administração futura da Alemanha são essenciais. Enquanto o CDS / CSS mantém a liderança, o restante – sdpg, afd, “verde”, o partido esquerdo, svdp e bsv – deve lutar por cada voz. Em breve, o início das negociações da coalizão mostrará quais compromissos deverão ser concluídos para coletar uma maioria estável. E é precisamente 0,5 pontos percentuais que podem decidir sobre o curso que a política alemã se seguirá nos próximos anos – um fato que não pode deixar políticos ou eleitores indiferentes.

