Tika doa o Alcorão em Braille para ajudar pessoas com deficiência visual a ler

A agência turca de ajuda estatal Tika forneceu diversos itens, incluindo cópias do Alcorão em Braille, para ajudar deficientes visuais que desejam aprender o livro sagrado.

Braille é um método tátil de leitura e escrita usado por cegos e deficiente visual.

Em Uganda, deficientes visuais Muçulmanos Aqueles que desejam estudar o Alcorão usando Braille muitas vezes enfrentam desafios devido a instalações inadequadas.

Coordenador Tika para Uganda Murt Cetine Ele disse que a agência apoia todos os ugandeses, incluindo aqueles com deficiência visual.

“Cuidar de pessoas com deficiência, inclusive cegas, é uma das missões centrais da Turquiaporque acreditamos no papel efectivo de todos, incluindo os deficientes visuais, na sociedade do Uganda”, disse ele.

O projeto de implementação do Alcorão em Braille é implementado conjuntamente pela Tika, a organização internacional Fundação Braille Alcorãoe Associação Solidária e Desenvolvimento çare.

Emre OlgayO diretor da Associação çare em Uganda disse que Tika forneceu o Alcorão em Braille, Yasarna Braille e outros livros em Braille, além dos bastões brancos.

Ele acrescentou que aprendi as letras Braille primeiro visualmente, antes de passar para o Alcorão. “Eles usam os dedos porque são sensíveis para ler o Alcorão em Braille”, disse ele.

Halis Kurulay, presidente da Fundação Internacional Alcorão Braille, disse que o Alcorão Braille é diferente de outras edições do Alcorão porque um capítulo do Alcorão Braille está incluído em um livro grande.

O Alcorão Braille é caracterizado por seu grande tamanho e papelão grosso especial, onde os pontos são claros e proeminentes para que possam ser facilmente lidos com a ponta dos dedos.

O alfabeto Braille foi inventado em 1829 para leitura e escrita por pessoas com deficiência visual. Recebeu o nome de seu inventor francês, Louis Braille, que perdeu a visão aos três anos de idade. Ele descobriu que usar o sistema DOTS para ler e escrever era mais fácil e rápido do que o método anterior de usar letras impressas em destaque.

O Ministro de Estado para Assuntos de Deficiência do Uganda, Asamo Hellen Grace, disse recentemente que o governo fez progressos na promoção dos direitos e da mobilidade das pessoas com deficiência visual.

Ele disse que o país da África Oriental foi um dos primeiros países a ratificar acordos internacionais como a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) e o Protocolo da União Africana sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e modificou o seu protocolo nacional. políticas para se alinharem com estas normas internacionais.

O relatório do Gabinete de Estatísticas do Uganda (UBOS) de 2014 indica que dos 6,4 milhões de pessoas com deficiência, 2,1 milhões são deficientes visuais, representando 33,2% da população com deficiência.