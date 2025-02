Tike de tarifa do metrô de bengaluru a ser revisado, que será reduzido em até 30% após a reação violenta – Bangalore News

O metrô do Bengaluru decidiu revisar o recente aumento nas taxas no metrô após uma reação pública, com reduções de até 30 % que serão implementadas imediatamente. O diretor -gerente da Bengaluru Metro Rail Corporation (BMRCL), Maheshwar Rao, disse que o conselho havia revisado comentários públicos e decidiu mitigar os aumentos anormais nas taxas em pontos específicos.

Falando sobre o assunto, Rao disse: “Gostaríamos de mencionar que houve alguns comentários básicos das pessoas. Tanto nós quanto o conselho tivemos uma reunião ontem e esta manhã também, e tivemos uma discussão detalhada sobre as sugestões gerais do comitê de fixação de taxas. De acordo com essas sugestões, o conselho decidiu que eles podem levar algumas sugestões e fazer correções por alguns preços que saltaram de forma anormal em pontos diferentes.

Além disso, ele garantiu que a revisão proporcionaria alívio a uma parte significativa dos usuários do metrô. “Portanto, podemos moderá-lo, espero que isso alivie um alívio para uma estimativa de 30 a 45 % dos passageiros que reclamaram que os saltos são anormais”, disse ele.

Rao disse que uma redução aproximada de 30 % na estrutura da taxa revisada seria implementada, a partir de hoje. “Acreditamos que até 30 % da redução na revisão das taxas recebidas estariam lá. Será eficaz a partir de hoje ”, confirmou.

Enfatizando que os interesses dos passageiros ainda são a prioridade, Rao explicou que as decisões finais são tomadas de acordo com as sugestões do comitê de fixação de taxas. “Nosso conselho consiste em uma casa conjunta. Fazemos tudo no interesse dos passageiros. As decisões finais são tomadas de acordo com as sugestões do comitê de fixação de taxas ”, afirmou.