TikTok Ban Fallout: O Reino Unido e outros aliados dos EUA também banirão a plataforma de mídia social?

Espera-se que a proibição dos EUA ao TikTok se estenda aos seus países aliados e além, caso a nova administração de Donald Trump decida manter a plataforma de mídia social offline, informou o portal de notícias. BBC, citando analistas.

Analistas disseram que é “apenas uma questão de tempo” até que isso aconteça, de acordo com a reportagem.

O aplicativo de mídia social foi atualmente desativado nos Estados Unidos depois que legisladores norte-americanos o consideraram um risco à segurança nacional devido aos laços da controladora ByteDance com o governo chinês. A empresa negou as alegações do legislador de envolvimento com o governo chinês.

Donald Trump indicou que se opõe à proibição e encontrará uma maneira de revertê-la, de acordo com vários relatos da mídia.

Os especialistas acreditam que se a proibição for adiante, como fizeram as empresas de tecnologia chinesas e russas anteriores, a proibição do TikTok poderá se espalhar para o resto do mundo.

“Existem fortes paralelos entre o TikTok e o que aconteceu com a chinesa Huawei e a russa Kaspersky, indicando que é apenas uma questão de tempo até que uma proibição contínua entre em vigor”, disse Emily Taylor, editora do Cyber ​​Policy Journal, ao portal de notícias. .

Proibições anteriores Anteriormente, sob a mesma administração de Donald Trump, o principal software antivírus da Kaspersky foi proibido de ser usado em computadores civis e militares depois que surgiram alegações em 2017 de que o governo russo o usou para incidentes de hacking; As acusações nunca foram provadas, segundo o relatório.

O Reino Unido e outros aliados seguiram imediatamente o exemplo, impondo restrições, avisos ou proibições. A empresa argumentou que o governo dos EUA tomou a sua decisão com base num “clima geopolítico e preocupações teóricas”, em vez de verificar de forma independente o incidente e o seu envolvimento.

O mesmo incidente também ocorreu com a gigante chinesa de telecomunicações Huawei, devido a acusações de envolvimento e relacionamento da empresa e de outras empresas tecnológicas chinesas com o governo chinês.

A empresa argumentou que o kit 5G não deveria ser usado para construir telecomunicações, caso pudesse ser usado para espionar ou degradar as comunicações.

“O Reino Unido e outros falaram em chegar de forma independente às suas próprias conclusões sobre segurança, mas os EUA foram implacáveis ​​no seu lobby à porta fechada. “Eles alertaram sobre os riscos à segurança nacional que nunca foram apoiados por evidências”, disse um ex-denunciante citado na reportagem.

Aliança americana No caso de uma proibição, a Aliança dos EUA normalmente começa com países como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia ou as democracias de língua inglesa sob a Aliança dos Cinco Olhos, de acordo com o relatório.

Até agora todos os membros baniram o TikTok em dispositivos governamentais e alguns deles emitiram avisos públicos a esse respeito. O Canadá ordenou o fim da operação do TikTok no país.

O efeito desta proibição já foi alargado aos funcionários públicos, funcionários públicos ou militares na Áustria, Bélgica, Estónia, França, Países Baixos, Noruega e Taiwan.

“O que não sabemos ainda é se o TikTok será a exceção, já que Trump disse que se opõe à proibição. Ele ordenará que seus aliados repitam a proibição? Ainda não sabemos”, disse o responsável do Centro Nacional de Cibersegurança, Ciaran Martin, citado pelo portal de notícias.

Segundo o porta-voz oficial, até o momento “não há planos” para proibir o TikTok no Reino Unido, informou o portal de notícias.

“Estamos colaborando com as principais empresas de mídia social para compreender seus planos para garantir a segurança dos dados do Reino Unido e garantir que atendam aos altos padrões de proteção de dados e segurança cibernética que esperamos”, disseram eles, de acordo com a reportagem de imprensa.

A presença do TikTok em outros países como Paquistão, Afeganistão e Índia já está proibida, e até na China possui um aplicativo irmão, o Douyin.