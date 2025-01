“TikTok ‘não disponível’ nas Apple Stores até ser vendido ao comprador dos EUA” . Quais são as alternativas para usuários dos EUA?

Embora o futuro dos tiks do TikTok esteja em espera, os relatórios sugerem que o aplicativo não retornará às lojas de aplicativos da Apple ou do Google nos EUA até que seja vendido a um comprador americano. De acordo com AppleInsiderO TikTok permanece preso no limbo legal após uma ordem executiva do presidente dos EUA, Donald Trump, na segunda-feira, que atrasou a aplicação da proibição do aplicativo de propriedade chinesa por 75 dias, embora a legalidade da ordem não seja clara.

O relatório observou ainda que durante os primeiros anos da administração do presidente Biden, a proibição do TikTok parecia improvável. No entanto, em abril de 2024, o presidente Biden assinou uma lei exigindo que a controladora da TikTok, ByteDance, cedesse a propriedade do aplicativo a um comprador norte-americano no prazo de nove meses.

MrBeast está comprando o TikTok? Em meio a desafios crescentes para um potencial comprador, MrBeast, o criador de conteúdo mais lucrativo da Internet e YouTuber popular, está em negociações com vários grupos interessados ​​em comprar o TikTok antes de uma possível proibição, de acordo com um relatório do Bloomberg.

O relatório explica ainda que MrBeast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, não se comprometeu com nenhuma candidatura específica, mas está a colaborar com várias partes para se alinharem numa candidatura bem-sucedida. Um dos grupos, anunciado terça-feira, é formado por investidores americanos liderados pelo empresário de tecnologia Jesse Tinsley, fundador do Employer.com.

No sábado, a startup de inteligência artificial Perplexity AI apresentou uma proposta à ByteDance para formar uma nova entidade que fundiria a Perplexity com as operações da TikTok nos EUA, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Imprensa associada relatado.

A Perplexity não pretende comprar o algoritmo ByteDance que impulsiona as recomendações de vídeos do TikTok com base nos interesses dos usuários.

Por que o TikTok ainda não voltou à loja da Apple? A Apple removeu o TikTok da App Store devido à sua obrigação de “seguir as leis das jurisdições onde opera”.

De acordo com um relatório de 9TO5MacAlan Z. Rozenshtein escreveu para Lawfare: “A promessa de não cumprimento oferece segurança mínima. Como mencionado acima, os tribunais raramente consideram tais promessas vinculativas, mesmo quando os réus enfrentam consequências graves por confiarem nelas.”

Ele observou que Trump poderia mudar de ideia a qualquer momento ou tomar medidas direcionadas contra empresas que caíssem em desgraça política, e uma futura administração, “aproveitando o prazo de prescrição de cinco anos, seria quase certamente livre para perseguir violações independentemente da decisão de Trump.” Trump.” posição.”

Quando o TikTok retornará à App Store? A ByteDance restaurou o serviço TikTok para usuários dos EUA no domingo, após um desligamento temporário no fim de semana. Enquanto o aplicativo estiver online novamente, os usuários que o excluíram não poderão baixá-lo e os usuários existentes não poderão atualizá-lo.

A TikTok enfrenta uma lei dos EUA que obriga a empresa a romper laços com sua controladora chinesa, ByteDance, ou enfrentará uma proibição nos Estados Unidos.

A popular plataforma de mídia social ficou offline por volta das 22h30 do dia 18 de janeiro, após a decisão unânime da Suprema Corte dos EUA de defender uma lei que exige que a TikTok rompa os laços com sua empresa controladora na China, com sede nos EUA, a ByteDance. Caso contrário, o aplicativo seria removido das lojas de aplicativos dos EUA até 19 de janeiro. Usuários frustrados rapidamente recorreram a outras plataformas de mídia social, como X e Instagram, para expressar seu descontentamento com a proibição.

E se as pessoas pesquisarem ‘TikTok’ na app store? De acordo com um relatório do USA Today, os usuários do Android que procuram o TikTok na Google Play Store encontram um ícone não clicável com a mensagem “Procurando pelo TikTok?” seguido por uma nota dizendo: “Os downloads deste aplicativo estão pausados ​​devido aos atuais requisitos legais dos EUA.”

Os usuários do iPhone que procuram o TikTok recebem um aviso que diz: “TikTok e outros aplicativos ByteDance não estão disponíveis no país ou região em que você está”. Uma mensagem “saiba mais” os leva a uma página de suporte que fornece mais detalhes sobre a disponibilidade do TikTok e de outros aplicativos de propriedade da ByteDance nos EUA. EUA hoje relatório anotado.

Sobre o que as pessoas estão falando nas redes sociais? Os memes estão inundando as redes sociais e os usuários do TikTok demonstram angústia com a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump.

Dê uma olhada:

Quando e por que o TikTok foi banido? Os Estados Unidos têm mais de 170 milhões de usuários do TikTok e o aplicativo há muito tempo é um ponto de controvérsia política devido à sua propriedade chinesa.

O TikTok foi proibido nos Estados Unidos por motivos de segurança nacional e sua controladora, ByteDance, foi obrigada por lei federal a romper laços com as operações nos EUA. As autoridades americanas deram repetidamente o alarme, alertando que o governo chinês poderia usar o TikTok para espionar os americanos ou influenciar secretamente a opinião pública através da manipulação de conteúdo.

Durante anos, legisladores e autoridades expressaram preocupações sobre os riscos à segurança nacional representados pela conexão do TikTok com a China. No ano passado, o Congresso tomou medidas e aprovou uma lei forçando a ByteDance a vender sua participação na TikTok ou enfrentaria o bloqueio do mercado dos EUA. A lei estabeleceu o prazo de 19 de janeiro para cumprimento.

O advogado constitucional e empresarial Kirk McGill disse acreditar que Trump não tem autoridade legal para suspender a proibição, mas é improvável que a questão chegue a um tribunal no tempo que a TikTok levaria para encontrar um comprador.

“Também é improvável que a Apple ou o Google enfrentem consequências legais se prosseguirem com os processos de Trump, dado que a sua administração teria de iniciar qualquer processo”, disse McGill.

Conforme relatado pelo Imprensa associadaTrump expressou um “ponto caloroso” em seu coração pelo TikTok, dizendo que a plataforma o ajudou a atrair mais eleitores jovens durante a eleição presidencial do ano passado. No entanto, durante o seu primeiro mandato, ele tentou proibir o aplicativo, alegando preocupações de segurança nacional devido aos seus laços com a China.

