TikTok olha para a escuridão enquanto SC mantém proibição dos EUA | Notícias do mundo

O destino do aplicativo móvel chinês TikTok nos EUA está em jogo depois que a Suprema Corte confirmou uma lei que pode levar à proibição da plataforma já no domingo, informou a CBS News.

A lei aprovada com apoio bipartidário em abril cita preocupações de segurança nacional sobre as práticas de coleta de dados do TikTok e seus laços com o governo chinês.

No entanto, o destino do TikTok após o prazo final de domingo ainda não está claro. Após a decisão, a Casa Branca disse que o governo Biden não aplicaria a proibição no domingo e deixaria isso para o governo Trump.

O presidente eleito Donald Trump escreveu em uma postagem nas redes sociais que tomaria sua “decisão sobre o TikTok” em um “futuro não muito distante”, mas que “deveria ter tempo para revisar a situação”, de acordo com a CBS News.

“Concluímos que as disposições contestadas não violam os direitos da Primeira Emenda dos peticionários”, afirmou o tribunal num parecer unânime e não assinado.

Em um comunicado na noite de sexta-feira, o TikTok disse que “as declarações emitidas hoje pela Casa Branca de Biden e pelo Departamento de Justiça não forneceram a clareza e garantia necessárias aos prestadores de serviços que são essenciais para manter a disponibilidade do TikTok para mais de 170 milhões. Americanos, a menos que a administração Biden forneça imediatamente uma declaração definitiva para satisfazer os prestadores de serviços mais críticos, garantindo a não aplicação, o TikTok será infelizmente forçado a encerrar em 19 de janeiro.

A decisão do tribunal ocorreu dias antes de a lei, aprovada por maioria bipartidária no Congresso em abril passado, entrar em vigor. A TikTok e um grupo de criadores de conteúdo que usam o aplicativo argumentaram que a lei viola seus direitos de liberdade de expressão, e a Suprema Corte ouviu os argumentos em sua tentativa de bloqueá-la há uma semana.

“Não há dúvida de que, para mais de 170 milhões de americanos, o TikTok oferece uma forma distinta e expansiva de expressão, um meio de envolvimento e uma fonte de comunidade. Mas o Congresso determinou que o desinvestimento é necessário para resolver as suas preocupações bem fundamentadas. .preocupações de segurança nacional em relação às práticas de coleta de dados do TikTok e seu relacionamento com um adversário estrangeiro”, informou a CBS, citando a opinião do tribunal.

As preocupações da administração dos EUA centram-se nas extensas práticas de recolha de dados do TikTok e nas suas ligações com o governo chinês.