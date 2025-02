Tiktok disse na sexta -feira que estava nos permitindo Android Os usuários para baixar e se conectar ao aplicativo de vídeo curto por meio de kits de pacotes em seu site, em um esforço para evitar restrições à plataforma popular do país.

Apple e Google não restauraram Tiktok às suas lojas de inscrição desde que uma lei dos Estados Unidos entrou em vigor em 19 de janeiro, que exige que seu proprietário chinês byteye the Bandage por razões de segurança nacional ou na frente de uma proibição.

Presidente Donald TrumpQue assumiram o cargo no dia seguinte à ação da lei, assinou uma ordem executiva que procurou adiar a aplicação da lei em 75 dias.

Trump disse que estava conversando com várias pessoas para a compra do Tiktok e que provavelmente teria uma decisão sobre o futuro do aplicativo este mês. Tem cerca de 170 milhões Usuários americanos.

O presidente assinou uma ordem executiva na segunda -feira que ordenou a criação de um fundo soberano de riqueza no próximo ano, dizendo que poderia comprar Tiktok.

As autoridades americanas alertaram isso sob ByteHavia o risco de que os dados dos americanos fossem mal usados.

Os defensores da liberdade de expressão se opuseram à proibição de Tiktok sob a lei, que foi predominantemente aprovada pelo Congresso e assinada pelo então presidente Joe Biden.

A empresa diz que as autoridades americanas fracos conteúdo que afetam os usuários americanos também são tomados nos Estados Unidos.