Eles vão revisar a União Europeia Convenção ONU sobre o status de refugiado, que proíbe enviar ou devolver o fornecedor de asilo à fronteira da terra, na qual suas vidas ou liberdade estão em perigo, escreve o Times.

A convenção foi adotada em 1951, logo após a Segunda Guerra Mundial. Foi assinado por 144 países. Nos últimos anos, cada vez mais, o princípio que proíbe enviar fornecedores de asilo foi questionado, pois os países europeus dificilmente podem lidar com as declarações de status de refugiados, segundo jornais.

De acordo com a publicação, 2024, os países da UE receberam mais de um milhão de demandas por fornecedores de asilo, e a insatisfação da população com esse sistema fortaleceu a posição dos partidos populares nacionalistas e radicais em toda a Europa.

Em seu artigo, o Times cita de um documento diplomático específico, supostamente preparado pela Polônia e já discutiu os ministros da UE. Não está claro no artigo quantas essas discussões passaram. Ao mesmo tempo, o jornal observa que este documento é precedido por outras iniciativas semelhantes – acelerando a deportação do fornecedor de asilo, que rejeitou, bem como refugiados e outros migrantes que cometeram os crimes.

O documento, entre outras coisas, afirma que os governos dos países da UE estão preocupados com o fato de as disposições da Convenção permitirem que as disposições que sinalizem limitem o fornecimento de asilo “apenas em emergências”, o que é contrário à “nova realidade”. Além disso, os autores do documento observam que a capacidade dos países europeus de aceitar um grande número de migrantes é complicada em situações em que alguns estrangeiros “não querem se integrar à sociedade”.

“É mais amplo considerar o círculo dos problemas que enfrentamos. A ausência de uma alternativa para aceitar o pedido de proteção internacional e o respeito pelo princípio dos não -refugiados (refugiados), é claro, requer uma discussão profunda “, o Times citado em um documento citado.