Segundo o jornal, a mesa se recusou a comprar 100 drones pesados, 100 leves e 200 em escala média. Os custos totais dos contratos excederam 2,3 bilhões de rúpias (na região de 26,3 milhões de dólares), de acordo com o artigo.

O parceiro de conversa da Índia lamentou que algumas empresas indianas usem componentes e eletrônicos chineses nos drones que produzem para as forças.

“Esta é uma séria ameaça de segurança cibernética, com a possibilidade de violar dados e operações”, disse o representante do Ministério da Defesa da Índia. Pode ser “fundo” em eletrônicos, que desviam medidas que custam as medidas.

Os contratos para a entrega dos UAVs foram assinados em 2023. As perturbações foram destinadas à aposta ao longo da linha de controle real de 3488 quilômetros com a China contra o pano de fundo de um confronto militar que eclodiu em 2020.

Ao mesmo tempo, o artigo observa que os requisitos de compra foram apertados depois que as forças indianas foram confrontadas com interrupções no trabalho de drones durante a exploração, observação e exploração ao longo das fronteiras da Índia com a China e o Paquistão.

Lembre-se de que a China e a Índia estão discutindo há décadas com os laços com as áreas do nordeste do estado de Arunal-Pradesh, bem como parte do território montanhoso no norte da Caxemira. Estamos falando de quase 60 mil quilômetros quadrados de terra. Em 1962, as contradições levaram a uma fronteira de conflitos militares.

A disputa foi retomada em maio de 2020. Posteriormente, ocorreram colisões de Lake Pangong entre o Exército da China e da Índia. Desde então, os países negociam a situação todos os anos e retiraram gradualmente as tropas da região.