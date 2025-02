Os líderes dos países europeus que participaram de uma reunião em Paris em 17 de fevereiro não foram concordados em enviar um exército na Ucrânia, escreve o Financial Times.

Alemanha, Itália, Polônia e Espanha expressaram a falta de vontade de enviar forças de manutenção da paz na Ucrânia, disse o artigo de publicação. Ao mesmo tempo, pouco antes da reunião, o primeiro -ministro britânico Cyrus Starmer disse que o Reino Unido estava pronto para enviar suas tropas para garantir garantias para a segurança do possível contrato de julgamento.

Além disso, a Alemanha, a Itália e a Polônia, após a cúpula, disse que os Estados Unidos continuariam a garantir a segurança da Ucrânia, relata o jornal.

De acordo com os interlocutores do Financial Times, a França sugeriu que algumas forças européias estivessem a uma distância da linha de contato. As fontes de jejum de Washington relataram que os países europeus estão considerando o envio de uma forças de “dissuasão” na Ucrânia sob o acordo de paz. Supõe -se que dentro desse plano de 25 a 30.000 funcionários militares estará pronto para “mostrar a força” se as tropas russas tentarem “continuar a guerra”.

Sobre Informação O Wall Street Journal, como parte da idéia de organizar as forças de “impedimento” ou “forças de segurança” para longe da linha de contato, o Exército Europeu será incluído no treinamento das tropas ucranianas. A publicação observa que, na Europa, essa opção é considerada uma alternativa à idéia das autoridades americanas, que propôs colocar as tropas européias diretamente na linha de contato, para que elas garantam que o respeito de acordos pacíficos.

Vladimir Zelensky Ele dissePara que pelo menos 200.000 forças de manutenção da paz européias sejam enviadas como parte da guerra na Ucrânia como garantia de segurança. Cerca de 40.000 pessoas escreveram uma tarefa difícil para a Europa, um jornal escrito pelo New York Times.

Representantes da Europa não participam da preparação de negociações de paz que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou em meados de fevereiro. O supervisor especial de Trump na Rússia e na Ucrânia Keith Kellogue disse que não tinha visto o país europeu na mesa de negociações. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que participa de uma reunião com os representantes dos EUA, também disse que a Europa não tem nada a fazer na mesa de negociações.

A cúpula dos líderes europeus em Paris foi realizada na véspera de uma reunião de representantes dos Estados Unidos e da Rússia, que ocorre em 18 de fevereiro em Riad.

Os Estados Unidos e a Rússia iniciaram negociações no fim da guerra na Ucrânia. Eles não convidaram a Ucrânia para a Ucrânia. Europa e