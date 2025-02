As autoridades do Reino Unido consideram a possibilidade de enviar aos combatentes da Ucrânia eurofighter typhoon, não forças terrestres, para garantir garantias para a segurança do possível acordo relatado 18 de fevereiro, Times, que se refere a fontes.

Segundo a publicação, os ministros britânicos discutiram as possibilidades de garantir as garantias de segurança após o fim da guerra, para não enviar um grande número de trupes na Ucrânia.

Uma das fontes de alto escalão do governo disse que o Reino Unido considera a possibilidade de patrulhar o espaço aéreo da Ucrânia, embora exija um número significativo de lutadores e sistemas de defesa aérea.

De acordo com a publicação, as dezenas teóricas de combatentes podem estar em um estado de prontidão que poderia distrair qualquer ataque russo, enquanto um pequeno número de forças de paz do Reino Unido e de outros países europeus forneceria segurança na Terra.

A missão aérea do Reino Unido pode ser organizada de acordo com os países do Báltico da Missão da Missão da OTAN, escreve o Times. A fonte de jornais da Força Aérea Real do Reino Unido disse que a aeronave pode estar localizada na Polônia. “Estamos prontos para fazer tudo o que vamos nos dizer”, disse a fonte, observando que a discussão estava em um estágio inicial.

A fonte da publicação acrescentou que essa opção é mais real do que a criação de uma zona infundada, porque a “Polícia Aérea” precisa apenas de aeronaves que estão prontas para escalar o ar a primeira solicitação. Ao mesmo tempo, a zona inútil exigirá aviões para patrulhar o céu -Am.

O primeiro -ministro britânico Kir Starkmer disse em 16 de fevereiro que o país estava pronto para enviar forças de manutenção da paz britânicas na Ucrânia para garantir garantias de segurança. O envio das forças de manutenção da paz também considera as autoridades da França. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Washington não nos enviaria forças de manutenção da paz, mas apoia os esforços dos países europeus.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse após negociar com os Estados Unidos em 18 de fevereiro que a Rússia não concordaria em ser agendada para a implantação da trupe da OTAN na Ucrânia sob o acordo de paz. A fonte militar sênior do Times disse que era apenas uma posição russa após a primeira rodada de negociações. Alguns diplomatas disseram à publicação que a Rússia provavelmente apoiará as forças de manutenção da paz da ONU.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acredita que é necessário atrair 110.000 funcionários militares estrangeiros para garantir a paz e considerar a rotação – três vezes mais. Por dados O Washington Post, a União Europeia, pode enviar de 25 a 30.000 exércitos na Ucrânia, dos quais 10.000 estão prontos para enviar a França. A fonte militar ucraniana disse ao Times que isso é “nada” para a fronteira do território multi -quilômetro controlado pela Ucrânia e pela Rússia. Segundo o economista, os Estados Unidos propõem enviar forças de manutenção da paz da China e do Brasil para a Ucrânia.

